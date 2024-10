gospodarstvo

Nina Dremelj o startup kulturi, uspešnosti žensk in izzivih mladih

10.10.2024 | A. S.



V 157. epizodi AIDEA podkasta je gostovala Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov Slovenije in ena izmed najvplivnejših slovenskih podjetnic ter investitork. Dremelj igra ključno vlogo pri podpori mladih startup podjetij in inovativnih idej, s poudarkom na finančni podpori ter mentorstvu. V pogovoru z voditeljem Klemnom Selakovičem razkriva, kaj naredi uspešnega podjetnika, kako obvladovati procese v podjetjih in zakaj so Američani uspešni na svetovnem trgu.

Epizoda prinaša vpogled v izzive, s katerimi se srečujejo mladi podjetniki, ter razpravlja o pomembnosti čustvene inteligence, vzgoji in uspešnosti žensk v poslovnem svetu.

"Podjetništvo iz filozofskega vidika"

Nina Dremelj osvetljuje podjetništvo skozi filozofski vidik in poudarja, da ni zgolj poklic, ampak način življenja. "Podjetništvo je nekaj, kar te popolnoma posrka. Če nisi v tem s celotnim srcem in dušo, boš težko uspel," pravi Dremelj, ko govori o pomembnosti popolne predanosti in strasti za uspeh. Po njenem mnenju podjetništvo ni zgolj o denarju in rasti podjetij, ampak gre za proces osebnostne rasti, soočanja z izzivi in nenehnega prilagajanja. Vsak podjetnik mora biti pripravljen na neštete neuspehe in jih sprejeti kot sestavni del poti, ki vodi k uspehu. "Uspeh pride, ko najdeš smisel v tem, kar počneš," dodaja Dremelj, ki meni, da mora vsak podjetnik imeti jasno vizijo, kaj želi doseči, ter biti pripravljen na trdo delo in odrekanja. Epizoda ponuja poglobljen vpogled v filozofsko plat podjetništva in razkriva, zakaj je notranja motivacija ključnega pomena za dolgotrajni uspeh.

"Zakaj so Američani tako uspešni?"

"Američani so vrhunski v razumevanju procesov," pojasnjuje Dremelj, ko poudarja, kako pomembno je, da ima vsako podjetje jasna pravila in strukturo, ki omogočata hitro prilagajanje tržnim razmeram. Po njenem mnenju so Američani tako uspešni, ker so odprti za povratne informacije in se ne bojijo spreminjati pravil igre, ko opazijo napake. "V ZDA testirajo svoje produkte, zbirajo povratne informacije in izboljšujejo svoje procese. Ko najdejo napako, jo popravijo, ne pa da začnejo znova," pravi Dremelj. Američani so znani po tem, da ne vidijo napak kot porazov, temveč kot priložnosti za rast. Slovenci pa pogosto ostajajo zaprti v tradicionalnih načinih poslovanja, kar jih ovira pri hitrem prilagajanju in inovacijah. Epizoda ponuja vpogled v to, kako pomembna je prožnost in pripravljenost na spremembe za globalni uspeh v podjetništvu.

"Vzgoja otrok in življenjski cilji"

"Današnja generacija otrok nima več občutka za vrednost trdega dela, ker jim je vse preveč dostopno," pravi Dremelj. Pojasnjuje, da so danes otroci pogosto razvajeni z materialnimi dobrinami in nimajo več priložnosti, da bi sami dosegli svoje cilje skozi delo in vztrajnost. "Zakaj bi otrok avtomatsko dobil avto, ko opravi vozniški izpit? Zakaj si ga ne bi prislužil?" se sprašuje Dremelj, ki meni, da bi bilo treba mladim omogočiti več izkušenj s trdim delom, da bi razvili samozavest in občutek odgovornosti. Po njenem mnenju je to ključnega pomena, da mladi vstopijo v odraslo življenje pripravljeni na resnične izzive. "Če se vse v življenju odvija brez truda, potem ni presenečenje, da mladi nimajo več jasno opredeljenih ciljev," opozarja. V epizodi Dremelj razpravlja o vzgoji otrok za bolj odgovorno in delovno usmerjeno življenje ter izpostavlja, kako pomembno je, da mladi razumejo pomen dela in ciljno naravnanost.

"Ženske v poslovnem svetu"

"Nisem velika zagovornica kvot, vendar razumem, zakaj so potrebne," pravi Dremelj, ko razlaga, kako kvote pomagajo premostiti neenakopravnost v podjetjih in na vodilnih položajih. Poudarja, da ženske pogosto naletijo na sistemske ovire, ki jim preprečujejo enakovreden vstop v poslovni svet, zato so potrebni ukrepi, kot so kvote, da se spodbudi večja zastopanost žensk na ključnih položajih. "Kvote so način, da prisilimo podjetja in organizacije, da začnejo drugače razmišljati o enakopravnosti," dodaja Dremelj. Kljub temu pa poudarja, da same kvote niso dovolj; potreben je tudi večji poudarek na mentorstvu in podpori ženskam, da razvijejo samozavest in veščine, potrebne za uspeh v poslovnem svetu. Epizoda odpira pomembno razpravo o vlogi žensk v podjetništvu in kako lahko dosežemo resnično enakopravnost skozi sistemske spremembe.

"Bootstrapping in umetna inteligenca"

Nina Dremelj razpravlja o pomenu bootstrappinga – rasti startupov brez zunanjih investicij – in kako lahko podjetniki uspešno zgradijo podjetje s skrbno rabo lastnih sredstev. "Ne potrebuješ vedno milijonov evrov, da ustvariš uspešen startup," pravi Dremelj, ki poudarja, da lahko podjetniki z zmerno rabo sredstev, ustvarjalnostjo in premišljenimi odločitvami dosežejo velike uspehe brez velike začetne finančne podpore. Poleg tega se poglablja v pomen umetne inteligence (AI) za prihodnost podjetništva. "AI že danes spreminja svet podjetništva in bo imel še večji vpliv v prihodnje," dodaja Dremelj, ki meni, da AI prinaša neizmerne priložnosti za inovacije in optimizacijo poslovnih procesov. V epizodi pojasnjuje, kako lahko startupi izkoristijo umetno inteligenco za rast in uspeh, ter razkriva, zakaj je prilagodljivost na nove tehnologije ključna za preživetje v hitro spreminjajočem se poslovnem svetu.

Podkast AIDEA si lahko ogledate na Aktualu v , sredo ob 21.00, ponovitev v soboto ob 21.00, v četrtek pa na Veseljaku po oddaji Potep z Leo (ob cca 20.30), ponovitev v nedeljo ob 21.00.

‹ nazaj