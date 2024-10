dolenjska

Živa veriga za selitev knjig iz stare v novo knjižnico. Boste pomagali?

10.10.2024 | 10:20 | L. Markelj

Škocjan - Prihodnjo sredo bo za Škocjan zgodovinski dogodek. Popoldne ob 16. uri bodo slovesno predali namenu nov Kulturni center Škocjan, večnamenski kulturni hram, ki pomeni največjo naložbo občine v njeni zgodovini. Slavnostna govornica bo kulturna ministrica Asta Vrečko.

Vodja škocjanske krajevne knjižnice vabi prostovoljce, da priskočijo na pomoč pri selitvi knjig iz stare v novo knjižnico. (Foto: L. M.)

V centru bo med drugim svoje nove prostore dobila tudi škocjanska krajevna knjižnica in kot pove njena vodja Zala Štamcar, jih v novi knjižnici čakajo lepe, nove police. Nekaj opreme je še naročene, a do srede bo vse pripravljeno, tako da bo knjižnica lahko normalno delovala.

Seveda pa bo treba v teh dneh knjige preseliti. Čeprav Metelkov dom, kjer domuje sedaj, ni daleč, bo selitev zahtevna – si predstavljate drugam premakniti na tisoče knjig? Knjižnica zato prosi za pomoč – na dva načina. Še do jutri poziva vse, ki radi berejo, da jih obiščejo in si sposodijo čim več gradiva ter tako olajšajo selitev v nove prostore.

Nova knjižnica bo dobila čudovite prostore v novem kulturnem centru.

Lahko pa se pridružite tudi pri selitvi gradiva in ste del žive verige, ki jo bodo za širšo javno, za krajane, organizirali v soboto, 12. oktobra, ob 10. uri. Pridne roke ne bodo odveč, v eni uri računajo, da bo delo opravjleno, saj so se po besedah Štamcarjeve uporabniki odzvali prošnji na pomoč in si v tem tednu vestno in v velikih količinah izposojajo gradivo. Karkoli že - knjigoljubci vseh dežel, združite se!

Za pomoč v verigi se prijavite: zala.stamcar@kmj.si ali 07 30 77 840

Ena živa veriga bo organizirana že v petek, torej jutri, med 10.15 in 12. uro, in sicer z »Metelkarji«, učenci OŠ F. M. Škocjan – otroci druge in tretje triade.

V Knjižnici Škocjan premorejo skupaj okoli 17 tisoč enot gradiva. Delovni čas knjižnice v novih prostorih Kulturnega centra Škocjan bo ostal nespremenjen in njena vodja vabi k obisku.

‹ nazaj