kronika

Kača v mestu, dimniški požar in kripi v ognju

10.10.2024 | 07:00 | M. K.

Ob 13.35 so v ulici Žlebej v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto iz komunalnega zabojnika odstranili kačo in jo spustili v naravno okolje.

Simbolna slika (Foto: arhiv lokalno.si)

Padel s skirojem

Ob 20.36 je v naselju Jesenice, občina Brežice, občan padel z električnim skirojem in se pri tem poškodoval. Reševalci NMP Brežice so občana oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Goreli kripi

Ob 22.42 sta v romskem naselju Krušče v bližini Gazic, občina Brežice, goreli odsluženi osebni vozili. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so ob prisotnosti policije požar pogasili.

Dimniški požar

Ob 14.28 so v naselju Ledina, občina Sevnica, zagorele saje v dimniku stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so pogasili dimniški požar ter dimnik in okolico pregledali s termovizijsko kamero. Lastniku so odsvetovali nadaljnje kurjenje, ker je dimnik v slabem stanju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRIBINCI na izvodu OB CESTI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu VODOVOD V DOLINO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA, izvod Coklovca.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRH PRI LJUBNU, izvod 1. VRHE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. PREKOPA 1981;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PREKOPA 1969, TP GRUČA 1997, TP LEDEČA VAS 1997, TP BREZJE PRI PREKOPI 1997.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SKROVNICA, izvod 3. V DOLINO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo med 8.15 in 14. uro prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gregovci vas, med 11. in 14. uro pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Sela Dobova - nizkonapetostno omrežje Bukošek, občina Brežice; med 8. in 14. uro bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Križe Boršt, Brezovo Bukovje in Zavratec kamnolom, občina Sevnica.

‹ nazaj