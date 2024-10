novice

Reporter v korak s časom: Zaživela prenovljena spletna stran z novo pridobitvijo

9.10.2024 | 07:10 | S. R.

Revija Reporter, ki v tiskani obliki izhaja že vse od leta 2008, ima novo pridobitev, povsem prenovljeno spletno stran z novo storitvijo Reporter PLUS.

Nova spletna stran Reporterja, ki je na voljo na tem naslovu, je že zaživela. Kot je ob tem prelomnem dnevu poudaril urednik Reporterja Silvester Šurla, je bil tistega davnega leta 2008, ko so v tiskani obliki izšli prvič, »medijski svet povsem drugačen kot danes. Spletne strani največjih medijev so bile zgolj dodatek tiskanih izdaj. Družbena omrežja in video kanali so bila v povojih. Ni bilo ne pametnih telefonov ne 24-urnega novičarskega cikla, zaradi katerega bo informacija, objavljena danes, jutri že zastarela.«

Njegov zapis v nadaljevanju objavljamo v celoti:

»V 16 letih je Reporter postal nepogrešljivi del domače medijske krajine in redni tedenski ritual več tisoč bralk in bralcev. Ob tiskani izdaji smo na spletni strani ponujali številne brezplačne vsebine. Toda medijski svet se je v tem času popolnoma spremenil – od bralnih navad do načina oglaševanja in iskanja novic.

Reporter je šel vedno v korak s časom. Ponudbo vsebin smo ves čas prilagajali novim navadam naših bralcev, ki so se v pomembni meri preselili na splet. Septembra vas je bilo več kot 227 tisoč, mesec dni pred tem 271 tisoč (MOSS – merjenje obiskanosti spletnih strani, Slovenska oglaševalska zbornica). Iz leta v leto vas je vedno več.

Pred vami je prenovljena spletna stran z novo storitvijo Reporter PLUS. Do zdaj ste lahko naslovne ekskluzivne zgodbe, politične analize, komentarje aktualnih dogodkov, udarne kolumne prepoznavnih avtorjev in poglobljene intervjuje brali le v tiskani izdaji, po novem pa jih boste lahko prebirali tudi na spletu. O ključnih dogajanjih v zakulisju slovenske politike in družbe boste tako obveščeni prvi.

Vse, kar potrebujete, je prijava na storitev Reporter PLUS – s klikom na gumb v zgornjem desnem kotu spletne strani. Samo za vas v promocijskem obdobju do konca leta ponujamo dostop do storitve Reporter PLUS po polovični ceni. Dostop za PRVI MESEC po AKCIJSKI CENI tako znaša samo 4,99 evra (redna cena 9,99 evra mesečno). Možna je tudi LETNA NAROČNINA, za prvo leto po AKCIJSKI CENI samo 49,99 evra (redna cena 99,99 evra).

Spoštovane bralke in bralci Reporterja, dovolite mi, da se vam zahvalimo, ker ste že 16 let z nami in da tako ostaja še naprej. Reporter bo vedno vreden branja.«

