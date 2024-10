dolenjska

Po avtocisterni še nov dom

9.10.2024 | 14:00 | Rok Nose

Šentrupert - V Prostovoljnem gasilskem društvu Šentrupert so se razveselili nove avtocisterne. Predsednik Štefan Vavtar pravi, da je to velika pridobitev za njihovo društvo in tudi za občino, saj le dobro opremljeni gasilci lahko hitro in učinkovito priskočijo na pomoč.

Predsednik PGD Šentrupert pred novo avtocisterno (Foto: R. N.)

Prejšnja avtocisterna znamke MAN je bila stara že več kot 30 let in treba jo je bilo zamenjati. »Podvozje je bilo že precej dotrajano, iz motorja je kapljalo olje, tudi vodno črpalko smo že večkrat popravljali. Zato smo šli v nakup novega vozila GVC-3. Podvozje je znamke Scania, za nadgradnjo pa je poskrbelo podjetje iz Slovenske Bistrice, ki ima na tem področju dolgoletne izkušnje. V vozilu je nova črpalka, ki ima 2.500 litrov pretoka vode na minuto, rezervoar pa drži 6.100 litrov vode. Opremljeno je po najnovejših standardih. Ne samo pri gašenju požarov, tudi pri prevozu vode do nekaterih naših občanov, ki se napajajo iz vaških vodovodov, ki v sušnih mesecih niso tako izdatni, nam bo nova avtocisterna dobro služila,« pove predsednik šentrupertskih gasilcev.

Da so jo lahko zapeljali v garažo, so morali celo nekoliko znižati teren pred gasilskim domom.

Želja šentrupertskih gasilcev je sicer tudi nov dom, ki bi stal za obstoječim.

Šentrupertski gasilci dobili novo avtocisterno, stara je bila že dotrajana – V soboto tekmovanje v kuhanju golaža – Želja, da bi prihodnje leto začeli graditi nov dom

