družabno

Andreja, Irena in Vlado

9.10.2024 | 16:00 | Renata Mikec

Na letnem srečanju menedžerjev smo med uspešnimi menedžerkami opazili tudi nekaj Dolenjk. Ena teh je znana piarovka in strokovnjakinja za javno nastopanje Andreja Jernejčič (na fotografiji levo). Ob svojem delu je napisala tudi že sedem knjig; njena zadnja nosi pomenljiv naslov Darilo za čudovito osebo. Pravi, da je knjiga res lahko izbrano darilo za vodje, da motivirajo zaposlene, za moža ali ženo, sinove, babice ali prijatelje. Knjiga s svojim naslovom nosi tudi močno sporočilo, da je tisti, ki mu jo namenimo, nam srčen in poseben. Na fotografiji smo jo ujeli v družbi še ene uspešne novomeške direktorice. To je Irena Vide (desno), ki že vrsto let vodi TV Vaš kanal. Medse sta s ponosom sprejeli Vlada Kreslina, pevca, ki je v svoji bogati glasbeni karieri ustvaril številne uspešnice. Irena in Andreja se vsako leto veselita tovrstnih druženj, ki so priložnost tudi za mreženja in pomembna za uspešne poslovne podvige.

