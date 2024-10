kultura

Škofič za Jenkovo nagrado

9.10.2024 | 08:20 | STA; M. K.

Ljubljana - V Društvu slovenskih pisateljev (DSP) so razglasili nominirance za Jenkovo nagrado. Za nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let, ki jo podeljuje DSP, se tokrat potegujejo pesniki Denis Škofič, Aleš Berger, Borja Bolčina, Miljana Cunta, Ivan Dobnik in Robert Simonišek.

Novomeščan Denis Škofič je za zbirko Tuskulum že prejel Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo minulega leta ter z njo postal Veronikin lavreat. (Foto: arhiv; FB)

Žirija pod predsedstvom Tonje Jelen, v kateri so bili še David Bandelj, Zoran Pevec in Matej Krajnc, je v ožji izbor uvrstila pesniške zbirke Bergerja Navsezadnje, ki je izšla pri Cankarjevi založbi, zbirko z naslovom Valter, ki jo je Bonča izdal v samozaložbi, in zbirko Cunte Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo (Slovenska matica). V ožjem izboru so še Dobnikova zbirka Rojstvo oaze, izdana pri Hiši poezije, Simoniškova pesniška zbirka Vračanje k čistosti, ki jo je izdala Slovenska matica, in pesmi Škofiča Tuskulum, ki so izšle pri Cankarjevi založbi.

Robert Simonišek, Ivan Dobnik, Denis Škofič, Borja Bolčina (manjkata Miljana Cunta in Aleš Berger) (Foto: DSP)

Kot je na novinarski konferenci povedala predsednica žirije, je za njimi težko delo, saj so ožji izbor na podlagi širšega, v katerem je bilo 12 zbirk, črpali iz bazena 600 knjig poezije. Vse izbrane pesniške zbirke posredno ali neposredno odražajo duh današnjega časa, obenem pa so v žiriji iskali zbirke, ki po besedah Jelen nosijo v sebi potencial "za nadaljnje razvijanje pesniškega jezika". Obenem so zasledovali kakovost, povezano z notranjim nabojem pesmi in brezčasnostjo poezije.

Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Kot je povedal predsednik v odhajanju Dušan Merc, živimo v času, ki je "sramotno obremenjen z vojnami in človeškimi žrtvami" in po njegovih besedah je vprašanje, ali zmore poezija nositi vse to breme, zagotovo pa odseva trpljenje ljudi in globoko nesmiselnost vojn.

Nagrado podeljujejo v okviru Jenkovih dni, ki bodo letos potekali med 18. in 28. oktobrom v Kranju.

