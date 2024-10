gospodarstvo

(Dolga) pot do filipinskih delavcev

8.10.2024 | 14:00 | D. Stanković

Brežice - Anamarija Toth Kostevc iz Brežic, univerzitetna diplomirana psihologinja, diplomantka MBA in svetovalka podjetjem, je pred dobrim desetletjem poldrugo leto živela na Filipinih. V deželi tisočerih otokov je stkala mrežo poznanstev, na podlagi katerih so se začele vzpostavljati povezave med posameznimi slovenskimi in filipinskimi podjetji. Toda prav velikih premikov (še) ni bilo, slovenska podjetja so se še vedno raje ozirala po bližnji, evropski okolici, glede delovne sile pa predvsem po območju nekdanje skupne države.

Anamarija Toth Kostevc, ustanoviteljica Slovensko-filipinskega poslovnega kluba (Foto: D. S.)

A slovenska podjetja so kmalu začela ugotavljati, da bližnje sosedstvo ni več dovolj in da se bo treba povezovati, tudi na področju delovne sile, globalizirati. Postala so vse bolj zainteresirana za povezave z bolj oddaljenimi državami, tudi s Filipini. Da bi državi zbližala, je Toth Kostevc konec lanskega leta ustanovila Slovensko-filipinski poslovni klub, s ciljem, da se začneta slovensko in filipinsko poslovno okolje povezovati.

Preko Slovensko-filipinskega poslovnega kluba lažje do povezav s filipinskimi podjetji in tudi do filipinskih delavcev – V Sloveniji trenutno okoli 200 filipinskih delavcev – Stroge zahteve za zaposlitev s filipinske in slovenske strani – Kmalu odprtje veleposlaništva na Filipinih

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj