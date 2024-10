kronika

Streljanje pri Kerinovem Grmu; na žel. postaji pretep; trčil v avtobus in pobegnil

8.10.2024 | 13:00 | M. K.

Policisti PP Krško so sinoči okoli 20.30 prejeli več obvestil občanov, da so slišali streljanje na območju naselja Kerinov Grm. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti so opravili ogled in pregledali širše območje. Na travniku pri Kerinovem Grmu so našli in zasegli večje število tulcev, eno kroglo pa so zasegli na območju Hrastja pri Cerkljah. Po prvih ugotovitvah naj bi osumljenec, ki je pred prihodom policistov pobegnil s kraja, streljal v zrak. Preverili so tudi morebitno ogrožanje helikopterja Slovenske vojske na območju Cerkelj ob Krki, vendar je bilo ugotovljeno, da v tem času helikopter ni bil v zraku. Izvajali so številne aktivnosti za izsleditev osumljenca kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, danes poročajo s PU Novo mesto. Danes so 26-letnega osumljenca izsledili in prijeli in nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zoper storilca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo. Nadaljujejo pa tudi s preiskavo kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, saj so posamezniki iz naselja ovirali delo policistov in proti njim metali kamenje. Poškodovan ni bil nihče, prav tako niso bila poškodovana službena vozila.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M. V.)

Pretep na železniški postaji, eden poškodovan

Nekaj po 18. uri so bili policisti PP Krško obveščen o pretepu na železniški postaji, udeleženci pa naj bi s kraja pobegnili. Ugotovili so, daso se steple osebe, ki se med sabo poznajo in so že dalj časa v sporu. Ena oseba je bila v pretepu lažje poškodovana in je potrebovala zdravniško pomoč. Policisti so ugotovili identiteto štirih osumljencev, starih med 17 in 26 let, ki so s kraja pobegnili. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V Brezju so ga vklenili

Okoli 15. ure so policiste PP Novo mesto poklicali na pomoč iz naselja Brezje, kjer naj bi pijan moški pretepal partnerko, jo žalil in ji grozil. 38-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Trčil v avtobus in pobegnil, v avtu pa hudo poškodovan potnik

Okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo voznika osebnega avtomobila in voznika avtobusa na cesti na Lazah na območju PP Dolenjske Toplice. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren voznik osebnega avtomobila znamke Volkswagen golf, ki je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del avtobusa. 55-letni voznik golfa je po nesreči pobegnil s kraja, vendar so ga policisti izsledili in prijeli na območju Semiča. Hudo poškodovanega 39-letnega potnika v njegovem vozilu in lažje poškodovano 48-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. V vozilu sta bila v času nesreče tudi dva otroka, ki nista bila poškodovana. Policisti so še ugotovili, da povzročitelj nesreče nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugim vozilom. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo zoper 55-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Lažje poškodovan voznik prevrnjenega tovornjaka s hlodovino

Včeraj okoli osmih zjutraj se je zgodila prometna nesreča med Javorovico in Velikim Banom. Šentjernejski policisti so ugotovili, da je 29-letni voznik vozil tovorno vozilo s priklopnikom z natovorjeno hlodovino. Zaradi vožnje preblizu desnemu robu gozdne ceste je izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Pijan trčil na parkirišču in odpeljal



Okoli 19.30 so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Novem mestu. Ugotovili so, da je voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkiran avtomobil in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 55-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,49 miligrama alkohola. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog v višini 1.520 evrov in izrekli 16 kazenskih točk.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Prevolah so med 4. 10. in 7. 10. neznanci vlomili v rezervoarje več delovnih strojev in iztočili okoli 700 litrov goriva. Z vlomi in tatvino so povzročili za okoli 1.400 evrov škode.

Na Kandijski cesti v Novem mestu je med 4. 10. in 7. 10. nekdo vlomil v tovorni delo tovornega vozila in ukradel motorno žago znamke Stihl.

Med 5. 10. in 7. 10. je v Dobruški vasi nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel zlat nakit, lovsko puško in pištolo. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 3.000 evrov. Policisti in kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo preiskavo.

V naselju Brege na območju Krškega je med 6. 10. in 7. 10. neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel motorno žago znamke Iskra, plinski žar, plinsko jeklenko, prenosni zvočnik in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.300 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Loče, Rigonce, Mihalovec, Brežice, Jesenice, Rakovec, Kapele) včeraj prijeli 22 državljanov Afganistana, 19 Sirije, šest Turčije, pet državljanov Bangladeša, Egipta, Jemna in Pakistana, dva državljana Irana in Maroka ter državljana Nepala. Na območju PP Črnomelj (Žuniči) so prijeli tri državljane Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 260 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, prometno nesrečo, v kateri se je voznik lažje poškodoval, in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, nasilništva, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj