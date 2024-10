posavje

Porodno-ginekološki oddelek ves prenovljen

8.10.2024 | 11:15 | M. K.

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice je prejela donacijo podjetja Delta Team Krško v višini 5.000 evrov za Porodno-ginekološki oddelek.

Foto: SB Brežice

Sredstva bodo porabili za dokončanje prenove oddelka, t. j. prenovo preostalih sob. Naložba je sicer vredna dobrih 40.000 evrov. Z dokončanjem del bodo prenovljeni vsi prostori oddelka, so sporočili iz brežiške bolnišnice in dodali, da bodo porodnicam in ostalim pacientkam tako zagotovili najsodobneje urejene prostore, v katerih želijo, da se dobro počutijo bodisi ob rojstvu otroka, bodisi ob zdravljenju bolezni.

