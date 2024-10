šport

ŠD SU zmagal, Krka poražena

8.10.2024 | 10:00 | M. Š.

Novinec v 1. SNTL za moške, druga ekipa Savinje, je v Lučah presenetila lanskoletnega finalista končnice, Maribor, in slavila s 4:3. To je bila tudi edina domača zmaga, kajti ŠD SU je s 4:2 zmagal na Kodeljevem, Murexin I je s 4:0 slavil proti Krki, Fužinar Inter Diskont pa s 4:1 v Mengšu. Prosta je bila Savinja Plasard, ki pa je v vnaprej odigrani tekmi drugega kroga s 4:0 premagala svojo drugo ekipo.

Foto: FB ŠD SU

ŠD SU

Na Kodeljevem je domači Kajuh-Slovan odlično začel dvoboj s ŠD SU, saj sta Andraž Novak in Vid Nared s 3:2 premagala Uroša Slatinška in Jožka Omerzela, nato pa je bil Novak s 3:0 boljši še od mladega Marka Gazvode. Nadaljevanje je pripadlo gostom iz Novega mesta, za katere je Uroš Slatinšek zabeležil dve zmagi, po eno pa sta dodala Jožko Omerzel in Mark Gazvoda.

KRKA

Pomlajena ekipa Krke, za katero je prvič v članski konkurenci zaigral Maj Murn, ob tej priložnosti mu je predsednik kluba Jernej Jedlovčnik predal lepo darilo, almanah, Da bi se bolje spoznali, ki je izšel ob 70-letnici delovanja novomeškega kluba, je bila proti gostom iz Puconcev pričakovano brez pravih možnosti.

Izidi v 1. SNTL za moške

Prvi krog: Savinja KPM – Maribor 4:3, Kajuh-Slovan – ŠD SU 2:4, Krka – Murexin I 0:4, Mengeš – Fužinar Inter Diskont, vnaprej odigrana tekma drugega kroga: Savinja Plasard – Savinja KPM 4:0

