Zagorelo stikalo

8.10.2024 | 07:00 | M. K.

Sinoči ob 20.21 je v stanovanju na Trgu v Brestanici zagorelo stikalo. Gasilci PGE Krško so objekt pregledali s termo kamero, prezračili stanovanje in odklopili elektriko.

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAVRLEN na izvodu ZEMELJSKO ZID;

- med 8:00 in 09:30 in med 13:00 in 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽNI DOL , TP GOR. LAZE , TP POTOKI .

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS 1, izvod 1.TRŠKA GORA in 4.PROTI OSOLNIKU;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BAZA 20, TP CEROVEC PRI KOČV.POLJANAH, TP GRIČ PRI PODTURNU, TP MALI RIGELJ, TP OBČICE, TP OBČICE 2, TP POLJANE, TP STARE ŽAGE, TP PODTURN;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS, TP MENIŠKA VAS 2, TP MENIŠKA VAS 3, TP OBRH, TP PODHOSTA, TP PODTURN 2, TP SELA PRI DOL. TOPLICAH, TP SUHOR PRI DT.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU 1988.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, izvod 1.KAMNI POTOK VAS;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO, izvod 3.NOVO NASELJE-GRADING;

- od 12:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL.PODBORŠT PRI TREBNJEM.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Križišče, nizkonapetostno omrežje – Žabkar levo in Lovski dom in med 12. in 15. uro na območju TP Zaloke Rimš, nizkonapetostno omrežje – Tomažin in Tomšič; na področju nadzorništva Krško okolica med 8.30 in 11. uro na območju TP Dolenje Dule in med 13. in 14.30 uro na območju TP Brestanica kolodvor; na področju nadzorništva Sevnica pa med 8. in 13. uro na območju TP Bojnik, Otavnik, Jeprjek in Marendol.

