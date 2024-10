dolenjska

Občina Šentrupert v obnovo petih odsekov cest

8.10.2024 | 09:30 | M. K.

Šentrupert - Občina Šentrupert letos obnavlja dele občinskega cestnega omrežja, na katerih je bila sanacija nujna zaradi poplavljanja vozišča, plazov in zelo slabega stanja vozišča. Do konca leta bodo obnovili pet odsekov občinskih cest, za kar bodo namenili 100.000 evrov, so sporočili z občine.

Šentrupert - sanacija ceste proti Zabukovju (Foto: Občina Šentrupert)

Na javnem razpisu izbrano podjetje Mapri Proasfalt je dela že začelo. Na Cirniku bodo sanirali 45 metrov dolg odsek. Ta bo dobil tudi ustrezno odvodnjavanje in urejeno voziščno konstrukcijo, za kar bodo poskrbeli tudi na Selih, kjer bodo popravili še od plazu poškodovan oporni zid. Del ceste pri Bevcu na Straži bodo globinsko sanirali, v Šentrupertu pa bodo obnovili cesto čez most pri Jakliču.

Na delu ceste proti Zabukovju bodo uredili tampon, sanirali odtočne jaške in zamenjali asfalt. Hkrati na tem delu Direkcija RS za vode ureja brežine bližnjega potoka. Direkcija sicer skupaj s koncesionarjem VGP izboljšuje poplavno varnost s sanacijami vodotokov, na katere jih je opozorila občina.

Občina v sklopu urejanja cestnega omrežja sodeluje tudi pri izvedbi mirnske obvoznice, kjer naj bi se dela na območju njihove občine začela v kratkem. Z Direkcijo RS za infrastrukturo želijo tudi čimprej uskladiti časovnico za ureditev krožišč v Slovenski vasi in Prelesju, ki bosta pomembno izboljšali prometno varnost na državni cesti skozi občino.

"Letošnje obnove cestnih odsekov so potrjene s strani občinskega sveta in so v tem trenutku tudi najbolj nujne," je povedal župan Tomaž Ramovš. Od sredine oktobra bo vzdrževanje občinskih cest prevzel nov koncesionar, podjetje CGP, je dodal.

Zvočni zapisi Tomaž Ramovš o občinskih cestah 2024 Tomaž Ramovš o občinskih cestah 2024

‹ nazaj