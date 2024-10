dolenjska

Malčki snedli grozdje s potomke trte z Lenta

7.10.2024 | 18:50 | Besedilo in foto: L. Markelj

Škocjan - Malčki skupine Raziskovalci Vrtca Radovednež, ki deluje v okviru OŠ Frana Metelka Škocjan, so danes pomagali škocjanskim vinogradnikom potrgati grozdje potomke trte z Lenta, najstarejše trte na svetu, ki jo imajo zasajeno sredi Škocjana.

Škocjanski malčki na trgatvi potomke trte z Lenta. Na desni predsednik DV Škocjan Franci Matko.

Otroci so radi prišli in lepo dozorelo ter slastno modro frankinjo z znamenite trte v košaricah odnesli v vrtec, da jo bodo delili še z drugimi otroci.

Kot pove predsednik Društva vinogradnikov Škocjan Franci Matko, se je to zgodilo drugič. Trta, ki so jo posadili pred dvanajstimi leti, sicer rodi od tretjega leta starosti naprej.

»Vsako leto kar dobro, saj je odlično negovana, za kar imata zasluge skrbnika Ivan Tramte in Roman Krmc. A kljub vsemu trudu nikakor ne pridemo do pridelka, ker ga vsako leto nekdo pobere oz. bolje rečeno pokrade, čeprav se je treba malo potruditi, da se pride do trte, saj smo jo obdali z lično leseno ograjo. Da letos trta ni bolj obložena z grozdjem, pa je kriva domačinka, ki je iz čiste hudobije in nesramnosti porezala trto oz. lomila mladice, da si je trta komaj opomogla, a nepridipravka je žal ostala nekaznovana,« pove Matko.

A ni krasen tale grozd?

Škocjanski vinogradniki upajo, da se njihovi potomki trte z Lenta zdaj pišejo boljši časi in se bo brajda nekoč šibila od slastnih modrih jagod. To želi tudi župan Jože Kapler, ki je prišel pozdravit zbrane trgače.

