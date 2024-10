družabno

Novomeški motoristi v Omišu

7.10.2024 | 18:40 | Renata Mikec

Skupina članov Moto kluba Novo mesto se je konec septembra udeležila štiridnevnega moto zbora v Omišu, ki ga je organiziral lokalni moto klub Omiški gusar. Vselej se izkažejo za odličnega organizatorja in tudi tokrat je bilo tako, saj je bil program vse dni zanimiv in razgiban. Med drugim je bilo tekmovanje v »gitarijadi«, organizirana panoramska vožnja, motoristične igre in rock koncert ter zabava z različnimi lokalnimi glasbenimi zasedbami. Omiš, ki leži v srcu Dalmacije, dobrih 20 kilometrov jugovzhodno od Splita, se razprostira pod mogočnimi apnenčastimi stenami. Stari del mesta, umeščen pod gole strme stene, je mesto ozkih ulic z majhnimi trgi. Nad mestom je štirikotni obrambni stolp in na 311 m visoki skalni polici nad mestom so slovite ruševine trdnjave Fortica. Od tam se razprostira prelep razgled vse do otokov Brač in Hvar. Člani Moto kluba Novo mesto se tega srečanja udeležujejo tradicionalno vsako leto predvsem zaradi naravnih lepot, prijaznih ljudi in energije sorodnih duš, kot so motoristi.

