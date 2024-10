dolenjska

30. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči

7.10.2024 | 09:40 | M. K.

Radovljica - Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije (RKS) konec tedna v Radovljici organizirala 30. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, na katerem se je v realistično pripravljenih scenarijih preizkusilo 15 ekip iz cele Slovenije, ki so na regijskih preverjanjih pokazale največ znanja in veščin prve pomoči.

Foto: Rdeči križ Slovenije

Sodelovalo je 15 ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa s po šestimi člani, skupaj 90 sodelujočih. Ekipe so prišle iz Oplotnice, Gornje Radgone, Sevnice, Hrastnika, Šentjurja, Gorenje vasi - Poljane, Žužemberka, Novega mesta, Kranja, Kopra, Majšperka, Ptuja, Brežic in Kočevja. Znanja in veščine so prikazale na sedmih delovnih mestih, predstavili pa so se tudi drugi predstavniki sil zaščite in reševanja.

REZULTATI

- nagrado za najboljšo vodjo ekipe je prejel Franci Judež (vodja ekipe RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1),

- nagrado za ekipo, ki je najboljše opravila s teoretičnim delom preverjanja, je domov odnesla RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1,

- 3. mesto skupno je osvojila ekipa RKS - OZ Slovenije Šentjur, Gasilska zveza in Civilna

zaščita občine Šentjur ena (vodja Jernej Kolar),

- 2. mesto je pripadlo RKS – OZ Novo mesto – ekipa 1 (vodja Franci Judež),

- zmage pa so se razveselili člani ekipe prve pomoči RKS – OZ Koper (vodja Aleš Oven).

Franci Judež, vodja ekipe PP OZ RKS Novo mesto, z medvedom Henrijem

