Nataša Avšič Bogovič: Stopam v velike čevlje, a lahko delam z vsemi

7.10.2024 | 11:00 | STA

Bodoča vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič ob zavedanju, da stopa v velike čevlje, začrtanega načina dela med poslanci Svobode in v koaliciji ne namerava spreminjati. Tudi če se kdo s tem ne strinja, sama meni, da je sprejemljiva izbira. "Sem zahtevna do sebe, do drugih, zelo temperamentna, nisem pa konfliktna," je dejala.

Posavska poslanka Nataša Avšič Bogovič (Foto: arhiv DL)

O novi vodji poslanske skupine, ki bo to mesto zasedla po predvidenem odhodu svojega predhodnika Boruta Sajovica v ministrsko ekipo, so se poslanci Svobode že dogovorili. Po današnji potrditvi Sajovica na plenarni seji bodo o tem tudi formalno obvestili DZ.

Bodoča vodja poslancev največje parlamentarne in vladne stranke, sicer tudi predsednica sveta Gibanja Svoboda in dosedanja namestnica Sajovica, upa, da se je doslej od svojega predhodnika, ki je imel veliko več političnih izkušenj, uspela "precej naučiti", je dejala v pogovoru za STA. Kot pravi, želi nadaljevati njegovo delo in delovanja "zelo heterogene skupine ljudi, tako po starosti, izkušnjah in poklicnih referencah" ne namerava spreminjati.

Neuradno je slišati, da Avšič Bogovič ne uživa tako enotne podpore med poslanci, kot je je bil deležen Sajovic. Na konkretno vprašanje o podpori v poslanski skupini je odgovorila: "Težko rečem, 40 nas je, brez mene 39. Verjetno se kdo mogoče tudi ne strinja z mano, sem pač zelo temperamentna, zahtevna do sebe, zahtevna tudi do drugih, ampak dela ne bom spreminjala." Tako je prepričana, da bo lahko sodelovala z vsemi.

V minulem tednu so sicer v razpravi o razpisu posvetovalnega referenduma o Jek 2 med njo in poslancem Svobode Miroslavom Gregoričem padale tudi ostre besede, slednji ji je med drugim očital, da je del jedrskega lobija, a Avšič Bogovič poudarja, da so to kot spor razumeli novinarji. "Jaz temu ne bi tako rekla, ohranjava odnos na ravni profesionalnosti, kolega zelo spoštujem, spoštujem njegove pretekle izkušnje, njegovo razgledanost, širino, učljivost. Ne gojim nobene zamere," je zatrdila.

Obenem je poudarila, da so v Svobodi "svobodni tudi pri izražanju mnenj", bi pa bilo morda kdaj bolje, da bi to storili za zaprtimi vrati, meni.

Nova vodja poslanske skupine pa bo morala biti spretna tudi pri krmarjenju v koalicijskih vodah. Zatrjuje, da bodo tudi koordinacija koalicijskih poslanskih skupin in medkoalicijska usklajevanja potekala po ustaljenih tirnicah. Hkrati je poudarila, da na političnem parketu nobena beseda ali krog dodatnih pogovorov ni odveč.

Priznava namreč, da je na tej točki mandata, v zadnji etapi, ko koalicijske partnerje na eni strani čaka še sprejemanje zakonodaje za izpeljavo obljubljenih reform, na drugi pa že priprave na volilno tekmo, pred vladno koalicijo zahtevno obdobje. "Intenziteto dela bo treba morda še ojačati, glede na obdobje, ki je pred nami, pa bo vsak lahko začel izvajati tudi svojo predvolilno agendo, kar bo pri usklajevanjih še toliko zahtevnejše," meni.

O tem, ali bi to obdobje lahko prineslo tudi zaostrovanje odnosov med partnerji, pa je dejala, da kot nekdo, ki je na politični parket stopil pred dobrima dvema letoma, to težko oceni. "Bomo videli, pripravljena sem na izzive in na njihovo reševanje," je odločna.

Politične stranke sicer že v naslednjih tednih čaka vnovično prepričevanje volivcev, stekla bo namreč kampanja pred posvetovalnim referendumom o gradnji drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Izvedbe referenduma 24. novembra sicer ne podpirajo v koalicijski Levici.

Avšič Bogovič ugotavlja, da je referendumsko vprašanje morda problematično z vidika datuma, saj je bil prvotni načrt koalicije tega izvesti proti koncu mandata. S problematiziranjem Levice, da niso na voljo še vse potrebne informacije o izgradnji Jeka 2, pa se ne strinja. "Nočejo razumeti, da ta referendum v resnici ne govori o tem, ali smo za izgradnjo Jeka 2. Ta referendum je odločitev, ki bo prinesla informacijo, ali smo prebivalke in prebivalci naše države še vedno pripravljeni podpirati energijo, ki bo skupaj z ostalimi obnovljivimi viri zagotavljala stabilnost na področju električne energije," je pojasnila.

Referendumska odločitev bo tako po njenih besedah dala mandat investitorjem in pristojnim ministrstvom, da opravijo svoje delo do tedaj, ko bo lahko odločevalec, torej država, sprejela dokončno odločitev o tej investiciji. Prepričana pa je, da bo do takrat treba še veliko postoriti in sprejeti tudi zakonsko podlago. Obenem je izpostavila, da tudi do izteka tega mandata leta 2026 še ne bo vseh informacij, slika o gospodarnosti naložbe bo po njenih navedbah znana v letih 2027 in 2028.

Še v tem mandatu pa vladno koalicijo čaka delo tudi na drugih področjih, v teh tednih so na tapeti tudi vnovične menjave v ministrski ekipi. O tem, ali bo predsednik vlade danes sporočil ime novega ministrskega kandidata za vodenje resorja za digitalno preobrazbo ali zgolj ime začasnega vodje, je Avšič Bogovič dejala, da je to odločitev premierja. "Potem se bomo o odločitvi pogovorili, ker dvomim, da bi dal ime ministrskega kandidata, preden bi bili mi s tem seznanjeni," je izpostavila.

O pogostih ministrskih menjavah, v tem mandatu se jih je zvrstilo že devet, največ v kvoti Gibanja Svoboda, pa je poudarila, da so na zadnjih parlamentarnih volitvah začeli kot iskrena, srčna ekipa, ki bo stvari premikala v dobrobit ljudi. "Verjamem, da je premier postavil dobro ekipo, verjamem, da se potem, ko začneš z nekom delati, ugotovi, da mogoče energija ni prava. Pač imamo visoke standarde in jaz tega ne vidim kot problem," je komentirala.

Sicer pa ocenjuje, da so doslej opravili precej dela, veliko stvari je v teku. Podobno kot njen strankarski šef, premier Golob, pa poudarja, da so se na volitve podali z akcijskim načrtom za dva mandata. Obenem ugotavlja, da na političnem parketu usklajevanje med različnimi resorji in političnim strankami traja dlje, kot si je sama predstavljala. Prepričana pa je, da jim v dveh mandatih lahko uspe v celoti opraviti zadano delo.

Zvočni zapisi Nataša Avšič Bogovič o oceni dosedanjega dela vlade in koalicije

