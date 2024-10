šport

Andreja Resnik in Meta Rejec četrta na SP v 3D

7.10.2024 | 08:40 | STA

Foto: Dean Alberga, World Archery

Mokrice - Na Gradu Mokrice se je včeraj z boji za naslove in medalje končalo lokostrelsko svetovno prvenstvo v neolimpijski disciplini 3D, ki se je začelo v ponedeljek. Od Slovencev sta najvišje s četrtima mestoma posegla Andrej Resnik in Meta Rejec, oba sta izgubila dvoboj za bron.

Turnir je v sodelovanju s svetovno zvezo World Archery organizirala Lokostrelska zveza Slovenije, v posamični konkurenci pa je nastopilo več kot 300 tekmovalcev iz 31 držav.

Tekmovalci so streljali na progah s 24 maketami živalskih tarč, ki so postavljene v naravi na tekmovalcem neznanih razdaljah. Po končanih kvalifikacijskih bojih so sledili dvoboji na izpadanje za naslove svetovnih prvakov v mešanih ekipah, ekipah in posamično. Slovenske barve je zastopala 14-članska.

Zadnji dan tekmovanja je prinesel dva slovenska nastopa. Resnik, 12. v kvalifikacijah, je v golem loku v prvem krogu premagal Italijana Alessandra Rigamontija, v četrtfinalu pa Avstrijca Christiana Klein-Weinbergerja. V polfinalu ga je zaustavil Danec Oliver Ochkenholt, v tekmi za tretje mesto pa je bil boljši Šved Ludvig Rohlin (65:72).

Nekoliko bližje bronu je bila v tradicionalnem loku Rejec. Šesta iz kvalifikacij je bila v prvih dveh eliminacijah boljša od Čehinje Jarmile Korabecne in Francozinje Chailland Kristell. V polfinalu je bila premočna končna zmagovalka, Italijanka Sabrina Vannini, v tekmi za bron pa je tesno z 62:64 izgubila z zmagovalko kvalifikacij, Avstrijko Claudio Weinberger.

"To je bilo moje prvo SP, celotna izkušnja je super. Kvalifikacije sem oba dneva streljala dobro. Najboljše sem streljala osmino finala in četrtfinale. V polfinalu so se nama s trenerjem malo podrli plani, a sem bila na koncu zadovoljna s streljanjem. Danes na začetku sem bila zelo mirna in zbrana, a ko sem prišla na prvo tarčo sem pozabila, kako dihati. Pri drugi sem zadihala, si rekla, da znam streljati, zadnja tarča mi dala še malo upanja, a na koncu nehvaležno četrto mesto," je dejala Rejec.

Blizu najvišjih mest je v sestavljenem loku končal Tim Jevšnik. Po desetem mestu v kvalifikacijah in zmagi v prvem krogu je v četrtfinalu tesno klonil proti končnemu finalistu, Francozu Joanu Paunerju in zaključil na petem mestu.

Živa Frank je v golem loku osvojila osmo mesto. S 16. mestom v kvalifikacijah je za las ujela izločilne boje, v prvem krogu presenetila najboljšo iz kvalifikacij, Avstrijko Rosemarie Leitner, v četrtfinalu pa jo je zaustavila Finka Anne Jälkö.

V sestavljenem loku je bila Barbra Pia Križe deveta, potem ko je 13. iz kvalifikacij izgubila v prvem krogu. V tej disciplini je Martina Petrovčič zasedla 19. mesto.

Ob slednji so tudi vsi preostali slovenski tekmovalci in tekmovalke nastope končali v kvalifikacijah. Tanja Ljubej je bila 20., Renata Nolimal 21. in Irena Mavrič Pleško 23. (vse dolgi lok), Mojca Pavačič 27., Marjan Kocman 30. in Kristijan Horvat 34. (vsi tradicionalni lok), Matej Grad 33. (goli lok) ter Roman Pleško 35. (dolgi lok).

V ekipnih tekmah Slovenija ni bila v ospredju. Ženske so končale na osmem, moški na 14. mestu v ekipni razvrstitvi. V tekmah mešanih ekip je bila Slovenija najboljša v sestavljenem loku s petim mestom v kvalifikacijah in porazom v prvem krogu oz. četrtfinalu proti Finski. Zasedba golega loka je bila deveta, tradicionalnega 12. in dolgega 13.

Najuspešnejša reprezentanca SP je bila sicer Italija, njeni tekmovalci so domov odnesli 13 medalj. Italija je bila najboljša tudi po številu zlatih medalj s šestimi.

Zadnje finalne dvoboje si je v Mokricah ogledala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je bila tudi med podeljevalci medalj in nagrad.

