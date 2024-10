novice

Osman Djogić o napačnih potezah palestinske organizacije

7.10.2024 | 09:00 | A. S.



V epizodi #156 podkasta AIDEA je gostoval Osman Djogić, prvi mufti v Sloveniji, ki je med letoma 2001 in 2005 igral ključno vlogo pri zagovarjanju gradnje prve džamije v državi. Z voditeljem Klemnom Selakovičem sta se dotaknila številnih tematik, povezanih z islamom, mednarodnimi konflikti in medverskimi odnosi v sodobnem svetu.

V epizodi #156 Osman Djogić odkrito govori o napakah, ki jih dela Hamas, palestinska militantna organizacija, v svoji borbi proti Izraelu. Djogić kritično ocenjuje Hamasovo taktiko in poudarja, da se ta organizacija spopada s pretiranimi ambicijami. "Hamas propagira moč, ki je nima," trdi Djogić, pri čemer opozarja, da se Hamasove napake odražajo v še večji škodi za palestinski narod. Poudarja, da Hamas s svojo ideologijo pogosto vodi v nasilje in eskalacijo konfliktov, kar dodatno zapleta možnosti za mir. Djogić meni, da bi Hamas moral sprejeti bolj realističen in premišljen pristop, ki bi omogočil bolj učinkovito reševanje palestinsko-izraelskega vprašanja. V epizodi izpostavi tudi pomen dialoga in poudarja, da brez strateških sprememb v delovanju Hamasa ni mogoče doseči miru v regiji. Djogić kritično ocenjuje njihov neuspeh pri doseganju političnih ciljev ter izpostavlja, da prekomerna uporaba moči vodi v še večjo destabilizacijo regije.

