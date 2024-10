dolenjska

Nov prizidek, po šoli pa vedra

5.10.2024 | 18:30 | L. Markelj

Šmarjeta - V začetku februarja so v Šmarjeti slovesno predali v uporabo prizidek in prenovljene prostore tukajšnje osnovne šole. Veselje je bilo veliko, a kaj kmalu so se pojavile težave z zamakanjem, ki še zdaj niso rešene in po šoli je videti vedra.

Ob deževju v novem prizidku šole zamaka, zato so potrebna vedra.

Glavni izvajalec prizidka šole je bilo koprsko podjetje Makro5 s podizvajalci. Ravnateljica OŠ Šmarjeta Tadeja Molan Žinko pove, da so se prve težave pojavile kmalu po odprtju, ob prvem močnem deževju, na spoju med starim delom šole in prizidkom ter na priklopu strehe garderobe k stopnišču novega dela. Prav tako tudi v eni izmed učilnic, v kateri se je zaradi dežja razmočil strop, da je plošča montažnega stropa odstopila.

»Takoj smo obvestili občino, ki je zadevo reševala naprej. Izvajalci, podizvajalci in nadzorniki so bili z napakami seznanjeni. Po zadnjih informacijah točen vzrok zamakanja še ni znan. Po vsakem deževju je bila opravljena sanacija, ki pa ni bila povsem učinkovita,« pove ravnateljica in pojasnjuje, da so si v vsem tem času pomagali z vedri. K sreči večje škode na objektu za zdaj ni – z izjemo uničene stropne plošče v eni od učilnic, pove.

