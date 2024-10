dolenjska

Strupene ali dobre za jesti?

4.10.2024 | 14:45 | I. V.

Novo mesto - Kogar zanima, katere gobe so užitne, katere najboljšega okusa in katere naj, če želi še nekaj časa živeti, raje pusti v gozdu, ima danes priložnost, da dobi prave odgovore na svoja vprašanja - danes in jutri na že 47. razstavi gob Gobarskega društva Novo mesto v gostišču Na trgu v Novem mestu.

Strupene ali dobre za jesti? (Foto: I. Vidmar)

Pred 46. leti ustanovljeno gobarsko društvo Novo mesto je veliko razstavo gob pripravilo že kmalu po ustanovitvi, takrat v telovadnici Osnovne šole Grm, od takrat pa se ni nobeno leto zgodilo, da ne bi novomeški gobarji someščanom pripravili razstave vsega, kar je gobjega najti v naših gozdovih.

Determinatorka Milena Tomažin (Foto: I. Vidmar)

Danes dopoldne je bilo na razstaviščnih mizah na ogled 396 različnih gob. Predvideva, da bodo popoldne dobili še kakšno vrsto in bodo dosegli številko 400. Trenutno smo sredi gobarske sezone, saj je zemlja dovolj namočena, problem je le prevelika količina dežja in preveč vlage, zaradi katere gobe hitreje propadajo, pravi Milena Tomažin in dodaja, da letošnje poletno vroče in sušno vreme ni bilo najbolj naklonjeno rasti gob.

Gobarsko društvo Novo mesto šteje skoraj devetdeset dejavnih članov, ki se redno ob ponedeljkih zvečer dobivajo v kletnih prostorih vrtca na Smrečnikovi ulici, kamor prinesejo svoj dnevni »ulov« in ugotavljajo, katere vrste je katera goba pa tudi ali je užitna ali ne. Medse seveda vabijo tudi nečlane, če so v zadregi pri prepoznavanju gob, ki so jih našli v gozdu. Z veseljem bodo svetovali vsakomur, ki jih bo obiskal, in ga povabili, da se jim pridruži.

Razstava je odprta danes in jutri od 8. do 19. ure.

