7. novomeški polmaraton bo zaprl nekatere ceste

4.10.2024 | 17:50

Novo mesto - Zaradi tekaške prireditve 7. novomeški polmaraton bodo v Novem mestu in okolici, v soboto in nedeljo, 5. in 6. oktobra, veljale popolne in delne zapore nekaterih ulic in cest. Obvoz za večino popolnih zapor bo urejen. Zapore cest bodo sproščene takoj, ko bo šlo mimo vozilo zadnjega tekača. Promet na delnih zaporah bo usmerjan s semaforji s prometnimi koordinatorji in policisti.

SOBOTA, 5. 10. 2024

● Od 14:00 do 20:00 zapora ceste na Loko od hotela Krka do odcepa za KCJT pod pošto. (Obvoz za hotelom Krka in z občasnimi zaporami)

● Od 17:00 do 17:30 občasne zapore Seidlove ceste od križišča z Ljubljansko cesto do odcepa za Koštialovo ulico (pri Motoroil-u), ulice Talcev, Jerebove ulice, Šolske ulice, Jenkove ulice ter Rozmanove ceste.

● Od sobote 5. 10 . 2024 od 20:00 do nedelje 6. 10. 2024 do 16:00 zapora Seidlove ceste od križišča Seidlove z Ljubljansko do križišča Seidlove z Rozmanovo cesto in ceste v Kettejev drevored pri Zavarovalnici Sava. (Obvoz po Novomeški obvoznici ali skozi Žabjo vas. Dostop v center mesta možen iz smeri Ločne.)

NEDELJA, 6. 10. 2024

● Od 9:50 do 13:00 se zapre: Šmihelski most od Križišča pri Topliški cesti vse do križišča z Ljubljansko cesto in naprej po Ljubljanska cesta do križišča pri McDonaldsu.

● Od 9:50 do 13:00 se zapre cesta Bršljin od železniškega prehoda do Gostline Čefidelj.

● Od 9:50 do 13:00 poteka polovična zapora z izmeničnim prometom po polovici ceste na Straški cesti pri gostilni Čefidelj v dolžini približno 150 m z usmerjanjem semaforja.

● Od 9:50 do 13.00 se zapre Polhova ulica v križišču s Straško (pri gostilni Čefidelj) skozi Cegelnico proti Grobljam.

● Od 9:30 do 13:00 se zapre cesta od križišča Topliške ceste in Šmihelskega mostu do mostu v Vavti vasi pri Gimpexu (obvoz je urejen skozi Prečno).

● Od 10:00 do 12:30 se delno zapre Straški most od odcepa pri Gimpexu v Vavti vasi do križišča pri avtobusni postaji v Straži.

● Od 10:30 do 12:30 se delno zapre cesta Na Žago v Straži od avtobusne postaje do odcepa za Zalog pri Longar BHS servisu.

● Od 10:30 do 12:50 se zapre cesta Straža – Češča vas.

● Od 10:45 do 12:50 se zapre cesta od Cegelnice proti Grobljam.

● Od 10:45 do 12:45 se zapre Polhova ulica v križišču s Straško (pri gostilni Čefidelj) v smeri proti Cegelnici.

