Ni rečeno, da bo dražja

4.10.2024 | 14:30 | Igor Vidmar

Novo mesto - Od torka, 1. oktobra, je v Sloveniji v veljavi nov sistem obračunavanja omrežnine pri elektriki, ki je zdaj obračunana glede na dejansko rabo omrežja, tarife pa so določene po časovnih blokih v posameznem dnevu ter različno v zimski in poletni sezoni. Za spremembo so se odločili, da bi se obremenitev omrežja čez dan bolj enakomerno razporedila in da bi bilo plačevanje omrežnine za porabnike pravičnejše.

Sprememb je kar nekaj. Po novem letu se končuje obdobje reguliranih cen električne energije, ponovno bo treba plačevati prispevek za obnovljive vire. Po novem sistemu bo časovnih blokov pet. V posameznem dnevu so časovni bloki trije, obračunsko pa je leto razdeljeno na štirimesečno višjo sezono, ki obsega mesece intenzivne kurilne sezone od oktobra do februarja, ko bo cena električne energije višja, in osemmesečno nižjo sezono.

Omrežnina bo najdražja med visoko obremenitvijo omrežja, na delovni dan med 7. in 14. ter 16. in 20. uro. Tarifne postavke za moč v tem bloku so od štiri- do petkrat višje kot v drugem bloku med 6. in 7. uro, 14. in 16. uro ter 20. in 22. uro. Tarife so najnižje med 22. in 6. uro. Namen sprememb je, da bi odjemalce spodbudili k takšni rabi omrežja, da bi del porabe razporedili v obdobja dneva, ko je omrežje manj obremenjeno. Novi obračun omrežnine naj bi bil tudi pravičnejši, saj naj bi vsak odjemalec plačal za uporabo omrežja toliko, kolikor ga dejansko uporablja, kar omogoča merjenje porabe na 15 minut. Še ena novost je ločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

Občani se ob tem seveda sprašujejo, kako visoki bodo zneski na njihovih računih za električno energijo. Kratek odgovor na to vprašanje je: Odvisno.

Po novem sistemu obračunavanja omrežnine za elektriko naj bi se ta za gospodinjstva in male poslovne odjemalce znižala za 20 odst. – Spremembe navad bo operater upošteval za naslednje leto

