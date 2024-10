dolenjska

Nova centra za duševno zdravje, v nekaj letih nov prizidek doma

4.10.2024 | 10:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Novo mesto - Včerajšnji dan je pomemben za zdravstveno oskrbo prebivalcev JV Slovenije. V Zdravstvenem domu Novo mesto so namreč po večletnih prizadevanjih odprli Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Center za duševno zdravje odraslih. Delujeta v 3. nadstropju.

Na centra so Dolenjci in Belokranjci čakali zelo dolgo in pridobitev pomeni ključen korak v skrbi za duševno zdravje, saj s tem prihajajo do dostopnejših storitev, ki vključujejo celostno obravnavo na področju psihiatrije in psihoterapije, strokovno podporo in pomoč zdravstvene ter socialne storitve s področja pomoči v duševnih in drugih stiskah ter krepitev duševnega zdravja.

Pridobitev so se na včerajšnjem dogodku veselila tudi v.d. direktorica ZD Novo mesto mag. Alenka Simonič (druga z desne) in novomeški župan Gregor Macedoni (na desni).

Da je to področje zelo pomembno, je povedala v.d. direktorica ZD Novo mesto mag. Alenka Simonič. »Potrebe so se izkazano povečale predvsem po pandemiji kovida. V zdravstvenem domu smo do zdaj že imeli določene dejavnosti, ki so obravnavale duševno zdravje, centra pa pomenita neko nadgradnjo teh dejavnosti, zato smo zelo ponosni, da nam je uspelo,« pravi direktorica in doda, da je zagotovo največji izziv priti do kvalitetnega kadra, ki ga zaenkrat še nimajo dovolj, a v letu dni računa, da ga bodo izpopolnili.

Vse več mladih s stiskami

Dr. Katja Brkič Golob

»Timi za duševno zdravje v centrih so strokovno po standardih zelo bogati, sestavljeni iz številnih strokovnjakov s tega področja. To so psihologi, klinični psihologi, socialni delavci, specialni pedagogi, posebej usposobljene dipl. medicinske sestre, itd. V centrih je po standardih okrog 15 do 20 ljudi,« pove Simoničeva.

Vodja obeh centrov za duševno zdravje v novomeškem ZD dr. Katja Brkič Golob, mag. psih., spec. klin. psih., pravi, da so to področje do sedaj pokrivali v okviru oddelka za duševno zdravje in da se bo ekipa sedmih zaposlenih morala krepiti. Najbolj potrebujejo psihologe, logopede in pedopsihiatre. »Potrebe pa res vse večje, zlasti opažamo veliko mladih z najrazličnejšimi stiskami, ki prihajajo kar iz vse Slovenije,« pove Brkič Golob.

Razstava arhitekturnih rešitev novega prizidka

Pozdrav novomeškega župana vodstu ZD Novo mesto.

»Centra odpiramo nekaj let potem, ko so že številni v Sloveniji to že naredili, ker so bili na voljo razpoložljivi programi., razlog pa se skriva zlasti v zagotavljanju kadrovskih pogojev, saj vsi vemo, kakšna je situacija v zdravstvu,« je v nagovoru dejal novomeški župan Gregor Macedoni in izrazil veselje ob načrtovani izgradnji novega prizidka k zdravstvenemu domu, kjer bosta oba centra začela delovati in bosta dobila še boljše prostorske pogoje.

dr. Vida Čadonič Špelič

Veselje nad novo pridobitvijo je izrazila tudi poslanka v DZ RS dr. Vida Čadonič Špelič, ki je dejala, kako ponosna je, da se dandanes, ko je s področja zdravstva slišati same negativne stvari in težave, v Novem mestu zdravstveni dom širi vsebinsko in fizično. »Mi smo na Dolenjskem!« je poudarila in dodala, da to ni samoumevno, ampak da imamo očitno »prave ljudi na pravih mestih«. Obljubila je, da si bo za podporo dobrim projektom še naprej prizadevala tudi v Ljubljani.

Zmagal biro Atelier Arhitekti

Zmagovalna arhitekturna rešitev za nov prizidek k ZD Novo mesto

Med njimi je zagotovo tudi izgradnja novega prizidka ZD Novo mesto. Na včerajšnjem dogodku so slovesno odprli razstavo arhitekturnih elaboratov iz javnega natečaja za prizidavo ZD. Ocenjevalna komisija je med številnimi predlogi izbrala najboljše rešitve, ki bodo prispevale k modernizaciji in funkcionalnosti ustanove.

Po besedah Jureta Henigsmana, predsednika ocenjevalne komisije, je bila strokovna komisija zavezana iskati rešitev za točno določen program oz. funkcijo tega prostora, obenem pa gledati celo dlje, saj je amortizacijska doba takih kompleksnih objektov dolga.

Jure Heginsman, predsednik ocenjevalne komisije

»Prepričani smo, da smo od 14 kakovostnih in med seboj zelo različnih rešitev izbrali tisto, ki bo omogočala tudi dolgoročne spremembe v zdravstveni dejavnosti, kar je ključno, da ZD lahko obratuje. Komisija je imela težko delo, a soglasno smo sklenili, da je najboljša rešitev arhitekturnega biroja Atelier Arhitekti, ki je vsem merilom odgovarjala najboljše,« je dejal Henigsman. Poudaril je zmagovalčev pomen poznavanja tega prostora in zdravstvenih stavb, »rešitev pa je kakovostna, da bo ta dom lahko čim bolje deloval skozi leta, ko ga bodo zagotovo čakale tudi spremembe.«

Prizidek v nekaj letih

Da gre za ekipo, ki razume in pozna Novo mesto, saj je g. Kobe s sodelavci že oblikoval Glavni trg Novega mesta, kasneje sodeloval pri Julijini brvi in še prej pri načrtovanju OŠ Drska, je poudaril tudi novomeški župan Gregor Macedoni, ki se veseli sodelovanja z že poznano ekipo.

Alenka Simonič, v. d. direktorica ZD Novo mesto

Razstava natečajnih elaboratov, ki so nastali v okviru arhitekturnega natečaja, bo na ogled do 16. oktobra, in sicer vsak delovni dan med 7. uro in 20. uro v prostorih Zdravstvenega doma Novo mesto.

Arhitekturni natečaj je prva stopnica na poti k prepotrebnemu prizidku zdravstvenega doma, poudarja v.d. direktorica doma Alenka Simonič, ki optimistično pričakuje izgradnjo v letu 2026. Macedoni pravi, da zdaj, ko imajo zmagovito rešitev, nadaljujejo s projektiranjem, »ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pa se takoj prične z izvedbo. Računamo, da bo to v nekaj letih,.«

Nov prizidek, ki bo stal na mestu sedanjih igral pod ZD, bodo financirali ZD Novo mesto ter osem občin ustanoviteljic.

Med obiskovalci dogodka niso manjkali mnogi župani dolenjskih občin in drugi.

Otvoritev razstave in novih centrov za duševno zdravje predstavlja prelomnico v prizadevanjih ZD Novo mesto za zagotavljanje celovite in kakovostne zdravstvene oskrbe za vse generacije. S svojo predanostjo k nenehnemu izboljševanju zdravstvenih storitev in vlaganjem v razvoj infrastrukture Zdravstveni dom Novo mesto ohranja svojo vodilno vlogo v zdravstvu ter sledi viziji zagotavljanja vrhunske oskrbe za vse paciente.

