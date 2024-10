kronika

Močan dež in veter bosta na jugu države vztrajala vse do popoldneva

4.10.2024 | 07:00 | M. K.

Zaradi močnih padavin velja danes za jug Slovenije oranžno opozorilo, na jugozahodu pa je napovedana tudi močna burja, opozarja Agencija RS za okolje (Arso). Krka in njeni pritoki še vedno naraščajo, danes pa lahko v širšem obsegu poplavijo v spodnjem toku. V prvem delu noči je poplavljala tudi Kolpa.

Marsikje bodo vozniki danes zjutraj naleteli na takšne prizore - ceste so poplavljene in neprevozne. Fotografija je iz kočevskega konca. Zaprta je cesta Dolenja vas-Kočevska Reka od Grčarskih raven do Grčaric. (Foto: FB PKD) Spodaj v fotogaleriji najdete nekaj fotografij včerajšnjega dne - narasla Krka v Dragi in Dobravi. (Foto: L. M.)

Oranžno opozorilo velja do dopoldneva, ko se bo vreme v osrednji in jugozahodni Sloveniji umirilo. Na jugovzhodu države pa bo zaradi močnega vetra veljalo rumeno opozorilo.

Krka in njeni pritoki naraščajo in poplavljajo na območjih pogostih poplav. V srednjem toku bo naraščala predvidoma do dopoldneva, v spodnjem toku pa do popoldneva. Poplavljene površine se bodo postopno povečevale, pri čemer lahko Krka v spodnjem toku poplavi v širšem obsegu, opozarja agencija.

Kolpa je v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju ponoči začela ponovno naraščati, v spodnjem toku pa se njeno naraščanje nadaljuje. Ponoči je Kolpa poplavljala na izpostavljenih območjih, zjutraj pa se bo pretok začel zmanjševati.

Zaradi poplav in zemeljskih plazov so popolne zapore naslednjih cest:

- V Laškem podvoz na Trubarjevem nabrežju na relaciji Laško - Breze - Šentjur.

- Cesta Smednik - Zameško - Kostanjevica, med Koprivnikom in Malencami.

- Cesta Kočevje - Željne, pri Željnah.

- Cesta Grgelj - Fara na več odsekih.

- Cesta Grgelj - Kot, med Prelesjem in Dolom ter cesta Kot - Sodevci.

- Cesta Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, pri Podturnu.

- Cesta Volče - Solarji, pri Volčah.

- Cesta Dolenja vas - Gotenica, pri Grčaricah.

Uprava za zaščito in reševanje poroča

Včeraj ob 17.44 je v Deskovi vasi, občina Črnomelj, zaradi poškodovane strehe voda tekla v stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Stari trg ob Kolpi so z novimi strešniki prekrili kvadratni meter strehe.

Poplave meteorne vode

Ob 18.11 je v ulici Marof v Trebnjem meteorna voda zalivala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Trebnje prečrpali okoli pet kubičnih metrov meteorne vode.

Ob 20.37 je v naselju Potok, občina Straža, podtalnica zalila klet stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Vavta vas so iz kleti izčrpali podtalno vodo.

Poplave ob vodotokih

Ob 20.14 je v ulici Bratstva in enotnosti na kopališču v Metliki narasla reka Kolpa ogrožala, da odplavi dva nastanitvena zabojnika, ki se uporabljata za gostinsko dejavnost. Gasilci PGD Metlika so zabojnika preventivno privezali za drevo ter na varno pospravili lesene mize in stole.

Ob 20.15 je v naselju Učakovci, občina Črnomelj, narasla reka Kolpa ogrožala stanovanjski objekt. Gasilci PGD Učakovci-Vukovci so zavarovali objekt z protipoplavnimi vrečami.

Črpali meteorno vodo

Ob 19.15 so gasilci PGD Veliki Obrež, Gabrje in Sela v Ilirski ulici in Cvetni ulici v naselju Dobova, občina Brežice, nudili pomoč podjetju Komunala Brežice pri prečrpavanju meteorne vode iz kanalizacijskega omrežja.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE, izvod Nova cesta;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAŠČA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS PRI SEMIČU.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:00 do 8:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OC DOL. KAMENCE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRISTANOVA, izvod 7. BLOK 9, VRST. HIŠE 72-88;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS1;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. TOPLICE;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Čistilna naprava NM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH;

- od 10:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA VAS PRI ŠKOCJANU 1991.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Proti Dobovi Kos Vinko med 8.00 in 9.00 uro ter na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Drnovo cestninska postaja, nizkonapetostno omrežje – Oddajnik Vega, črpalka, Acesta med 10.00 in 14.00 uro.

