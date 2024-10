dolenjska

Semaforji v križišču v Žabji vasi ne bodo delovali

3.10.2024 | 18:00 | M. K.

Novo mesto - Ta konec tedna, predvidoma od petka, 4. oktobra, do nedelje, 6. oktobra, bo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) izvajala vzdrževalna dela na semaforskih napravah v križišču v Žabji vasi. V celoti bodo zamenjali semaforske krmilne signalne dajalce, kar pomeni, da v času vzdrževalnih del semaforji ne bodo delovali. Prometna ureditev bo začasno urejena s prometnimi znaki.

V primeru neugodnih vremenskih razmer bodo dela prestavljena in se bodo izvajala predvidoma od sobote do ponedeljka, od 5. do 7. oktobra, so sporočili z MO Novo mesto.

Foto: MONM

‹ nazaj