posavje

Na območju KS Koprivnica uradno predali več naložb

3.10.2024 | 17:15 | M. K.

Foto: MO Krško

Krško/Koprivnica - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Koprivnica Damjan Bogovič sta v sredo na Velikem Kamnu namenu uradno predala več naložb na območju krajevne skupnosti Koprivnica.

V sklopu odprtja več investicij je župan izpostavil uspešno zaključena projekta, ki sta bila združena zaradi skupne lokacije pri gasilskem domu na Velikem Kamnu, so sporočili iz občine. Prvi projekt je vključeval postavitev otroških igral za večnamenski prostor, ki je bil del participativnega proračuna, drugi projekt pa je bil izgradnja parkirišča s 13 parkirnimi mesti. Župan je poudaril, da je bila v okviru projekta izvedena tudi razširitev opornega zidu nad parkiriščem, odvodnjavanje in zaščita obstoječih komunalnih vodov. Dela so potekala od konca maja 2023 do avgusta istega leta, uporabno dovoljenje pa je bilo izdano v začetku oktobra 2023. Celotna vrednost investicije je znašala nekaj manj kot 72.000 evrov, od tega je bilo 7.000 evrov namenjenih za projekt iz participativnega proračuna.

Poleg tega sta župan in predsednik krajevne skupnosti simbolno odprla še nov most oziroma prepust čez potok in obnovljen 130-metrski odsek ceste v Mrčnih selih. Vrednost tega projekta je znašala približno 232.800 evrov. Bogovič je v nagovoru poudaril pomembnost infrastrukturnih pridobitev, ki so izboljšale prometno varnost in kakovost življenja prebivalcev. »Investicije, ki jih danes odpiramo, so za naš kraj velikega pomena. Najprej je bil jeseni 2020 zgrajen nov pločnik in obnovljena cesta skozi naselje, kar je pomembno izboljšalo prometno varnost, predvsem za pešce,« je dejal. Izpostavil je tudi projekt rušitve stare, dotrajane hiše ob gasilskem domu, ki je omogočil izvedbo rekonstrukcije ceste in mostu.

Župan Janez Kerin je ob tej priložnosti izpostavil tudi dobro sodelovanje Mestne občine Krško s Svetom Krajevne skupnosti Koprivnica na področju postopkov glede spremembe uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo, ki jo je predlagalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Krajšo slovesnost, ki jo je povezovala Anja Borovinšek, so z glasbenimi nastopi popestrili učenci Osnovne šole Koprivnica, za pogostitev pa so poskrbele članice Aktiva kmečkih žena Koprivnica, so še sporočili iz MO Krško.

