družabno

Medena kraljica

3.10.2024 | 13:45 | Vir: Občina Ivančna Gorica

Iz vrst Čebelarskega društva Stična prihaja na novo okronana 6. medena kraljica Slovenije. To je postala Rebeka Medved. V Hiši kranjske čebele v Višnji Gori so ji člani društva pripravili slavnostni sprejem. Dobrodošlico s čestitkami so ji med drugim izrekli župan Dušan Strnad ter županja sosednje občine Trebnje Mateja Povhe, od koder je Rebeka tudi doma. Željo, da bi s ponosom zastopala slovensko čebelarstvo, so izrazili tudi predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Maja Lampret, predsednik ČD Stična Anton Kastelic ter predsednik društva Medena kraljica Slovenije Branko Bratinščak. Na sprejemu so jo navdušili: operni pevec Matej Vovk, glasbena skupina Preko srca iz Šentvida pri Stični in učenci čebelarskih krožkov na OŠ Stična ter OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, program pa je povezovala čebelarka Daša Rogelj.

