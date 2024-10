Zmagal le Trimo, krkašem tekmo preprečila puščajoča streha<strong><br /></strong>

šport

Zmagal le Trimo, krkašem tekmo preprečila puščajoča streha



3.10.2024 | 08:30 | RZS; M. K.

Sreda je v Ligi NLB prinesla tekme 5. kroga.



Slovenj Gradec je v končnici napete tekme odbil napade Rika Ribnice in zmagal z 32:30, Trimo Trebnje je po izenačenem prvem polčasu v nadaljevanju upravičil vlogo favorita in Krško ugnal s 27:22. Tekma v Ivančni Gorici med SVIŠ-em in Urbanscape Loko se je končala brez zmagovalca, potem ko sta v zadnjih sedmih sekundah obe ekipi imeli na voljo napad za zmago.

Tekma med Koprom in novomeško Krko na Obali je prestavljena, saj je ob obilnem deževju puščala streha dvorane Bonifika, kar je onemogočilo varno izvedbo dvoboja.

LIGA NLB, 5. KROG

Sreda, 2. oktober:

RK SLOVENJ GRADEC : RD RIKO RIBNICA 32:30 (15:16) Cvetko 7 (1), Eskeričić 6 (1); Knavs 13 (3), Stefanović 4. STATISTIKA

Igralec tekme: Rok Cvetko (RK Slovenj Gradec)

Fotografiji: FB RD Riko Ribnica

Rokometaši iz Slovenj Gradca so šele v zadnjem delu tekme zlomili odpor trdoživih tekmecev iz dežele suhe robe in zadržali visoko četrto mesto na prvenstveni lestvici. Korošci imajo ob tem zabeleženo tekmo manj, saj po pritožbi rezultat tekme 4. kroga v Ormožu - Slovenj Gradec je obračun dobil z 32:30 - še ni registriran.

Do 50. minute je bila tekma povsem odprta (25:25), prelomni trenutki dvoboja pa so minili v znamenju izbrancev domačega trenerja Žige Lesjaka, ki so si pet minut pred koncem zadnjega zvoka sirene priigrali tri gole prednosti (29:26). Ribničani niso izobesili bele zastave, v 58. minuti so po golu Uroša Knavsa znižali na 29:30, koroške zmage pa niso ogrozili.

Pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Rok Cvetko s sedmimi, pri gostih pa Knavs s 13 goli.

Ekipa iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Škofji Loki, zasedba iz Ribnice pa bo gostila LL Grosist Slovan. Obe tekmi bosta 5. oktobra.

IZJAVI PO TEKMI:

Rok Cvetko, igralec RK Slovenj Gradec:

"Pričakovali smo težko tekmo. Ribnica je tokrat odigrala borbeno, a sta borbenost in želja vendarle pretehtali v našo prid. Znova smo pokazali značaj in na krilih izjemnih navijačev prišli do nove zmage. Hvala publiki za izjemno podporo."

Uroš Knavs, igralec RD Riko Ribnica:

"V Slovenj Gradec smo se prišli borit, držali smo se z domačini skozi celo tekmo a na koncu žal popustili. Čestitam domačinom za zasluženo zmago."

RK TRIMO TREBNJE : RK MISTERAL KRŠKO 27:22 (12:12)

Grmšek 5, Jurečič (1) in Kotar po 4; Yankovskyy 8 (3), Stevović, Pelko in Dosedla po 3.

STATISTIKA

Igralec tekme: Alen Skledar (RK Trimo Trebnje)

Trebanjci so doslej v novi sezoni vpisali dve zmagi in dva poraza, so pa v tekmo krenili z lepo popotnico, saj so nazadnje v gosteh ugnali aktualne prvake iz Velenja. Krčani, povratniki v prvo ligo, so na uvodnih štirih tekmah enkrat zmagali.

Trimo je po tretji zmagi zdaj skočil na tretje mesto prvenstvene lestvice s šestimi točkami. Prav toliko jih ob tekmi manj ima Slovenj Gradec, oba za vodilnimi Celjani zaostajata za tri točke. Krčani po četrtem porazu ostajajo na dnu lestvice z dvema točkama.

Trebanjci so hitro prevzeli pobudo na domačem terenu (6:2), a se gostje niso tako hitro predali. Vrnili so se v igro, pri izidu 8:7 pa tudi sami povedli. Do polčasa je sledil povsem izenačen obračun, ekipi sta tudi na odmor odšli rezultatsko poravnani.

Tudi v uvodnih minutah drugega dela sta bili ekipi enakovredni, Trebanjci pa so nato znova le zaigrali bolje in začeli zadevati, tako da so imeli dobrih pet minut pred koncem pet golov naskoka (25:20). To pa je bila dovolj velika prednost, da so jo varno zadržali do konca.

Pri domačih je Timotej Grmšek dosegel pet golov, po štiri sta jih dodala Jan Jurečič in Marko Kotar. Pri gostih iz Posavja je bil z osmimi goli najboljši Andrej Yankovskyy, Luka Stanojlović pa je zabeležil 16 obramb.

Trebanjska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, ekipa iz Krškega pa v Velenju. Obe tekmi bosta 5. oktobra.

IZJAVI PO TEKMI:

Alen Skledar, igralec RK Trimo Trebnje:

"Težka tekma je za nami. Smo v napornem ritmu, saj nas v tem tednu čakata dva obračuna. V Ormožu želimo odigrati bolje. Glavno je, da smo dobili tokratno tekmo."

Domen Sikošek Pelko, igralec RK Misteral Krško:

"Čestitke ekipi Trebnjega za zmago. Pričakovali smo težko tekmo. Dali smo vse od sebe in do 53. minute prikazali zelo dober obraz. Na koncu je zmanjkalo malce širine in izkušenj, Trebanjcem pa želim vso srečo v nadaljevanju sezone."

RK SVIŠ CUGELJ OKNA IVANČNA GORICA : RD URBANSCAPE LOKA 23:23 (13:10) Justin 10 (7), Stopar 5; Kocbek, A. Jesenko in Stopar po 4. STATISTIKA

Igralec tekme: Andraž Justin (RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica)

Rokometaši iz Ivančne Gorice so po treh zaporednih porazih v prejšnjem krogu le prišli do prve zmage v domačem prvenstvu, ko so ugnali Riko Ribnico. Škofjeločani pa so po uvodnem presenetljivem remiju proti Velenjčanom zabeležili še eno zmago in dva poraza.

Za Loko je to drugi remi v tej sezoni, s štirimi točkami pa je trenutno na osmem mestu prvenstvene lestvice. Ivančna Gorica je prišla do tretje točke v sezoni in je deseta.

Dvoboj so bolje odprli gostje, ki so v uvodnih desetih minutah pobegnili v vodstvo 6:2. A od tu naprej Loki igra ni več stekla, to pa je domačim omogočilo vrnitev v tekmo. Sprva so izenačili na 6:6 in kmalu zatem povedli po dveh golih Simona Stoparja. Do odmora so povedli s tremi goli prednosti.

A v nadaljevanju so se gostje vrnili in znova sami povedli na polovici drugega dela. V izenačenih zadnjih deset minut sta ekipi krenili poravnani na 20:20, tudi po zadnjem zvoku sirene pa sta bili ekipi povsem izenačeni in si razdelili po točko.

Pri domačih je Andraž Justin dosegel deset zadetkov, pet jih je dodal Stopar, Jaka Glavan pa je zbral 13 obramb. Za goste so bili s po štirimi goli najuspešnejši Jure Kocbek, Aljaž Jesenko in Žiga Stopar, Tilen Grudnik pa je ubranil deset strelov.

Zasedba iz Škofje Loke bo v prihodnjem krogu gostila Slovenj Gradec, ekipa iz Ivančne Gorice pa bo gostovala v Novem mestu. Obe tekmi bosta 5. oktobra.

IZJAVI PO TEKMI:

Andraž Justin, igralec RK SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica:

"Odigrali smo dobro tekmo. Po slabem začetku smo se zbrali in pokazali pravi obraz ter si ob koncu prvega polčasa priigrali prednost. V nadaljevanju pa je nastopila igra gol za gol, iz katere smo potegnili točko. Mislim, da moramo biti z njo zadovoljni. Vse misli so že usmerjene v sobotno tekmo proti novomeški Krki."

Žiga Stopar, igralec RD Urbanscape Loka:

"Za nami je težko gostovanje pri SVIŠ-u, točko smo si prigarali v zadnji minuti. Tekma je bila zelo zanimiva, zahtevna. SVIŠ se je boril do konca, ni popuščal. Vemo, kje smo delali napake. Nismo izkoristili lahkih strelov, saj bi bili s tem v zaključku v ugodnejšem položaju. Gremo dalje, sezona je še dolga, vendar vsaka točka je zelo pomembna."

RD KOPER : MRK KRKA - prestavljeno

LESTVICA, VSI REZULTATI IN RAZPORED TEKMOVANJA

