šport

Visoka zmaga v Kranju

3.10.2024 | 09:00 | STA; M. K.

Foto: KK Triglav

Kranj - Košarkarji Krke so v 2. krogu Lige OTP banka v Kranju premagali Triglav z 90:57 (21:25, 30:15, 12:7, 22.10) in tako zabeležili prvo zmago na uradnih tekmah v letošnji sezoni.

* ŠD Planina, gledalcev 250, sodniki: Pipan (Cerklje na Gorenjskem), Gajšek (Podčetrtek) in Savić (Brežice).

* ECE Triglav Kranj: Ožegovič 7 (2:4), Čabrilo 5 (2:2), Bilić 9 (1:2), Hirschmann 8 (0:1), Ristić 13 (3:6), Petkovski 2 (2:4), Flerin 11 (0:2), Sanabor 2.

* Krka: Persons 8, Špan 2, Cerkvenik 7 (2:2), Skeens 9 (1:4), Čebašek 4, Mirtič 9, Bačvić 15 (2:2), Garcia Antonell 16 (9:12), Smrekar 8 (2:3), Klobučar 12 (1:2).

* Prosti meti: ECE Triglav 10:21, Krka 17:25.

* Met za tri točke: ECE Triglav 7:24 (Bilić 2, Hirschmann 2, Ožegovič, Čabrilo, Flerin), Krka 9:24 (Bačvić 3, Klobučar 3, Cerkvenik, Mirtič, Garcia Antonell).

* Osebne napake: ECE Triglav 24, Krka 23.

* Pet osebnih: /.

Obe ekipi sta v novo sezono državnega prvenstva krenili s porazom. Kranjčani so tesno izgubili s Šentjurjem, Novomeščani pa so presenetljivo klonili proti Podčetrtku.

Za košarkarji Krke je sicer zelo slab začetek v novo tekmovalno sezono. Za uvod je Krka najprej visoko izgubila dvoboj slovenskega superpokala proti Cedeviti Olimpiji, brez zmage pa je tudi po uvodnih dveh tekmah v regionalni ligi Aba, kjer sta bili boljši ekipi Mege in Borca.

So pa Novomeščani le dočakali prvo zmago v sezoni (negotova je bila včeraj proti Triglavu zgolj prva četrtina), s katero so začasno skočili na vrh DP. Triglav je vpisal še drugi poraz.

Domači košarkarji so v prvi četrtini držali prednost koša ali dveh. V začetku druge pa so gostje iz Novega mesta počasi začeli prevzemati pobudo in po delnem izidu 13:0 povedli s 15 točkami naskoka (48:33). Na glavni odmor so odnesli +11.

V nadaljevanju so košarkarji Krke povečevali prednost, po zadeti trojki Tiborja Mirtiča so Novomeščani povedli za 20 točk (66:46), ob zvoku sirene pred sklepno četrtino pa za 21, saj so domači v tretji zmogli zgolj sedem točk.

Do konca tekme je Krka le še stopnjevala tempo in povedla tudi že za kar 35 točk. Domači so danes iz igre metali zgolj 32-odstotno (20:61), tako da je Krka na koncu vpisala precej gladko zmago.

Marc Garcia Antonell je za Krko dosegel 16 točk, 15 jih je dodal Niko Bačvić (sedem podaj in pet skokov), 12 pa Jaka Klobučar. Pri Triglavu je bil s 13 točkami najboljši Stefan Ristić, 11 jih je prispeval Jošt Flerin (osem skokov).

Izjava po tekmi:

Dejan Jakara, trener Krke: »Čestitam igralcem za dokaj solidno igro, glede na to, da smo se v torek zjutraj vrnili iz Čačka. Moram tudi čestitati trenerju Radosavljeviču za vse, kar je naredil poleti in s to ekipo Triglava. Lepo sledijo modernim smernicam košarke. Bili smo v vlogi favorita in to smo morali opravičiti. Ne moremo biti utrujeno, smo profesionalci in danes smo to z zmago dokazali.«

Krkaše že v soboto, 5. 10., ob 21.00 čaka domača tekma AdmiralBet ABA lige s Spartakom iz Subotice, naslednjo tekmo v domačem prvenstvu pa bodo odigrali v soboto, 12. 10., ko bodo gostili Šentjur.

Zvočni zapisi Dejan Jakara Dejan Jakara

‹ nazaj