Popolna zapora ceste od Žvirč do Prevol

2.10.2024 | 19:30 | M. Ž.

Žvirče, Prevole - Zaradi obnove državne ceste bo od Žvirč do Prevol v občini Žužemberk vzpostavljena popolna zapora. Predvidena je od četrtka, 3. oktobra, do petka, 15. novembra, in sicer od 7. ure zjutraj do 19. ure zvečer, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo in dodali, da se termin predvidene zapore lahko zaradi tehničnih težav ali vremenskih razmer tudi spremeni.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Poleg obnove vozišča je predvidena tudi obnova muld, jaškov in prepustov, ureditev bankin ter prometne opreme in signalizacije. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 438.000 evrov. V času popolne zapore bo obvoz urejen po državnih cestah na relaciji Žvirče–Ambrus–Zagradec–Žužemberk–Dvor–Smuka in obratno. Skozi območje popolne zapore pa bo v delovnem času omogočen prehod šolskega avtobusa po dogovoru in z navodili izvajalca.

