družabno

Lindino doživetje

2.10.2024 | 15:30 | Foto: Pop tv

Novomeščanki Lindi Kejžar se je izpolnila srčna želja. Spoznala je namreč romantičnega trubadurja Sergeja Ćetkovića, pevca iz Črne gore, ki je pred kratkim nastopil v ljubljanskih Križankah. Linda je šla na njegov koncert, želela s Sergejem posneti selfi in, ja, iz te fotografije narediti tapeto. Razen izdelane tapete, ki bo mogoče res krasila njeno sobo, ji je vse preostalo uredila ekipa Pop TV. Pred tem so jo namreč povabili pred kamero, da bi povedala, kaj pričakuje od koncerta. »Moj dolg jezik mi je tokrat pomagal, saj sem ekipo prepričala, da me je vzela s seboj v zaodrje in mi tako izpolnila dolgoletno željo, da osebno spoznam Sergeja,« nam je povedala. Tik pred koncertom je simpatični Lindi pevec namenil nekaj minut, z njo poklepetal in se fotografiral, potem pa je Dolenjka v polnih Križankah uživala ob poslušanju njegove glasbe in gledanju svojega idola. »Sergej je res krasen človek. Preprost, s tisto neizmerno karizmo in črnogorsko naklonjenostjo! Njegove pesmi so pa sploh za mojo dušo,« nam je zaupala Linda, ki s svojim partnerjem Alešem Zorkom in z dvema sinovoma živi v Krškem. »Vsem, ki imate svoje sanje, polagam na srce: Nikoli ne obupajte!« pa je bil stavek, ki ga je ob fotografiji zapisala nasmejana Linda.

‹ nazaj