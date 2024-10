družabno

Larisina pot navzgor

2.10.2024 | 13:40 | Renata Mikec

Mlada pevka Larisa Longar iz Straže, ki že od majhnih nog goji veliko ljubezen do glasbe, je obetaven glasbeni talent. Ustvarja avtorsko glasbo v maternem jeziku, kar ji omogoča, da izraža svojo osebnost in čustva. Po uspešno končani Gimnaziji Novo mesto se zdaj podaja na novo poglavje v Ljubljano, na študij socialnega dela. Izbrala je smer, na kateri lahko združi strast do umetnosti in pomoči ljudem. Larisa je glasbene temelje gradila v šoli klavirja in se pozneje posvetila petju pod mentorstvom priznanega učitelja Janija Lipičnika. Nastopila je na več festivalih in posnela tudi tri lastne skladbe. Znana violinistka in pevka Eva Kovačič o njenem ustvarjanju pravi: »Preprosto mi je všeč. Njena najnovejša skladba Ljubezen je v zraku ima moderen ritem in sodoben aranžma, poslušalca romantično prevzame in to je čutiti tudi v spremljajočem videospotu.« Nad Larisinim ustvarjanjem je navdušen tudi njen mentor Jani Lipičnik: »Pri njenem petju in pisanju pesmi sta v ospredju dobro razvita tehnika petja ter smisel za pisanje melodij in besedil. V svojih skladbah je povsem sama posnela celo spremljevalne vokale, kar ni preprosto. Njena najnovejša pesem je moderna in sproščena, polna romantike, razigranosti in pristnosti, videospot, ki jo spremlja, pa je barvit, saj ponazarja ljubezen, veselje in radost do življenja.«

