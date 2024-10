dolenjska

Začeli bi lahko že konec leta

2.10.2024 | 14:20 | I. V.

Novo mesto - Novomeška tržnica, ki jo je v 50. letih prejšnjega stoletja za čas povojne obnove Glavnega trga leta 1952 kot začasno dal postaviti arhitekt Marjan Mušič, bo končno doživela prenovo, za katero je iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb zagotovljenih 2,1 milijona evrov. Če bo šlo pri izboru izvajalcev, ki se do 4. oktobra še lahko prijavijo na javno naročilo, brez zapletov, bi lahko začeli delati že decembra ali takoj po novem letu.

Takole bo na tržnici, ko bo obnovljena.

Novomeška tržnica že dolgo ni ponos mesta, če jo to sploh kdaj bila. Ne stoji na najprimernejšem mestu, obkoljena je s parkirišči, omejuje jo tranzitni promet, slabo je povezana z Glavnim trgom. Prizadevanja za temeljito prenovo imajo že dolgo brado. Resno se je začelo leta 2009, ko je občina izdelala projektno nalogo za izvedbo urbanistično-arhitekturne delavnice Mestna tržnica Novo mesto, istega leta pa so na Zavodu za varstvo kulturne dediščine pripravili tudi konservatorski program za prenovo, ki je še posebej poudaril pomen celovite prenove osrednjega tržnega prostora v mestu in njegove soseske za obujanje starega mestnega jedra. Medtem ko je konservatorski načrt predvideval celostno urejanje širšega območja, ki sega tudi na Glavni trg, so se na občini odločili območje urejanja zožiti na površine, ki so v lasti občine, s čimer na zavodu niso bili zadovoljni. Do konca leta 2012 naj bi imeli v rokah že pravnomočno gradbeno dovoljenje, ki je bilo pogoj za sodelovanje na razpisih, a se je stvar zapletla s soglasji sosedov. Po letih pravdanja je predlani občina le dobila gradbeno dovoljenje, zdaj pa je na voljo tudi denar iz že omenjenega evropskega mehanizma.

V začetku oktobra se izteče razpis za javno naročilo za obnovo novomeške tržnice, ki bi jo lahko začeli obnavljati že konec leta – V treh etažah – Vhod tudi z Glavnega trga – Nadomestna tržnica v neposredni bližini

