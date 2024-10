novice

Lilo bo kot iz škafa, izdanih več opozoril

2.10.2024 | 10:30 | M. K.

Danes bo dež zajel vso Slovenijo. Od danes opoldne do noči bodo obilne padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, možni bodo krajevni nalivi. Do petka bo deževalo v večjem delu Slovenije. Radarsko sliko padavin lahko spremljate tukaj.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes popoldne se bodo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pojavljali tudi močnejši nalivi. Za obdobje od srede opoldne do noči na četrtek so pri Agenciji RS za okolje (Arso) za velik del Slovenije izdali oranžno vremensko opozorilo. "Večinoma na teh območjih pričakujemo med 50 in 100 mm padavin, nekaj manj pa na severovzhodu države. Glavnina padavin bo padla v manj kot 12 urah," so navedli. Kot so dodali, pričakujejo predvsem močnejši porast hudourniških vodotokov in zastajanje padavinske vode.

Glede temperatur pa napovedujejo, da bodo danes v notranjosti Slovenije večinoma še med 15 in 18 °C, v četrtek in petek pa le okoli 12 °C. Meja sneženja bo v sredo še nad 2000 m, v četrtek in petek pa se bo približala 1500 m nad morjem.

V soboto in nedeljo, najverjetneje pa tudi še v ponedeljek in torek, bo po napovedih vremenoslovcev deloma jasno vreme z nekaj jutranje megle po nižinah. Postopno bo spet nekoliko topleje. Nov dež se bo predvidoma pojavil šele sredi prihodnjega tedna.

Glavnina padavin naj bi padla v manj kot 12 urah, možen porast hudourniških vodotokov in zastajanje padavinske vode

Dopoldne bodo sprva naraščale reke na zahodu države, čez dan pa se bo naraščanje rek razširilo na večji del države. Popoldne, zvečer in v noči na četrtek so verjetna razlivanja posameznih rek v več delih države. Ob nevihtah z nalivi bodo hitro naraščali tudi hudourniški vodotoki, ki se prav tako lahko razlijejo.

V četrtek bodo še naprej naraščale Kolpa, Krka in Ljubljanica, ki se bodo pričele razlivati na običajnih poplavnih območjih. Ostale reke po državi bodo v četrtek prehodno upadale, nato pa zvečer in v noči na petek ponovno narasle. V petek čez dan pričakujejo močnejše naraščanje rek v porečju Krke ter na območjih jugovzhodne in vzhodne Slovenije. Krka in posamezne reke na teh območjih bodo poplavljale.

Da so prav povsod po državi, z izjemo severovzhoda, možna razlivanja posameznih rek opozarjajo tudi na straneh Neurje.si.

Geološki zavod Slovenije opozarja na možnost zemeljskih plazov

Geološki zavod Slovenije zaradi povečane količine padavin in namočenosti tal opozarja na možnost nastanka zemeljskih plazov in reaktivacijo plazov. V sporočilu za javnost so napovedali, da bo nevarnost plazov veljala tudi v dneh po umiritvi padavin. Povečana verjetnost za nastanek zemeljskih plazov velja za celotno Slovenijo in se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih Slovenije. Ob tem pozivajo na zavodu, naj bodo posamezniki pozorni na dogajanje na plazovih in na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih.

‹ nazaj