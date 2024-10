dolenjska

Umrl arhitekt Janez Kobe

2.10.2024 | 10:00 | STA; M. K.

Ljubljana/Novo mesto - Po težki bolezni je v nedeljo v 78. letu umrl arhitekt Janez Kobe, so sporočili iz družinskega kroga. Njegov arhitekturni opus obsega širok spekter arhitekture od urbanističnih zasnov in večjih javnih objektov ter stanovanjskih stavb do ureditev urbanih prostorov in notranje opreme.

Kobe se je rodil 5. februarja leta 1947 v Novem mestu, kjer je obiskoval gimnazijo. Študij je končal na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo.

Foto: arhiv Lokalno.si

Kot arhitekt je poleg Slovenije deloval v več državah. Med drugim v Črni gori in na Hrvaškem ter na območju nekdanje Sovjetske zveze.

Zmagal je na več arhitekturnih natečajih. Med odmevnejšimi sta bila za stavbo Splošne plovbe Piran v Portorožu iz leta 1974 in za Slovensko plažo v Budvi iz leta 1980. Za slednjega je ob končani izvedbi leta 1985 dobil zvezno jugoslovansko Borbino nagrado, ki je v tedanji Jugoslaviji pomenila najvišje priznanje na področju arhitekture.

Že leta 1978 je za naselje Kotlje prejel Plečnikovo nagrado. V Sloveniji se je podpisal pod več turističnih kompleksov, kot sta Terme 3000 in prenova hotela Golf na Bledu. Med drugim je zmagal na natečaju za stanovanjsko naselje Livade v Izoli.

