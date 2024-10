gospodarstvo

Gen-I: Nadzornike vodi Paravan

2.10.2024 | 08:40 | STA

Potem ko je bila 19. junija sprejeta družbena pogodba, ki ureja oblikovanje nadzornega sveta kot enega izmed organov družbe Gen-I, so se nadzorniki 18. septembra sestali na ustanovni seji. Na predlog družbenikov so bili v nadzorni svet imenovani Dejan Paravan, ki je predsednik nadzornega sveta, ter Mateja Fridl Stojanović, Ivana Nedižavec Korada in Mitja Učakar, predstavnika zaposlenih pa sta Adrijana Germovšek in Matej Mavsar, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Gen-I.

Dejan Paravan (Foto: arhiv; J. K.)

