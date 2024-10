dolenjska

Za Luko Cuglja in šentjernejske gasilce

2.10.2024 | 09:30 | Besedilo in foto: L. Markelj

Šentjernej - Pred dnevi je na sejmiščnem prostoru v Šentjernju potekal poseben dobrodelni koncert z naslovom Bendi naše mladosti 2024,

Humanitarno društvo Bartholomeo ga je organiziralo v pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentjernej ter invalidu Luki Cuglju, tudi domačinu. Slednji jih potrebuje za terapije, gasilci pa zlasti za nakup osebne zaščitne opreme operativcev.

Gregor Kos, predsednik PGD Šentjernej.

Kot je povedal njihov predsednik Gregor Kos, jih imajo zdaj 32, radi bi privabili še koga, seveda pa je treba opremo stalno pregledovati, vzdrževati in posodabljati. V društvu, ki šteje okrog 170 članov, imajo zastopane vse starostne skupine, bodo pa veseli še koga, zlasti mladih, saj brez njih ni prihodnosti društva, pravi Kos.

Maja Jovanovič (v sredini v rumenem) je na dobrodelnem dogodku zabavala najmlajše.

Dobrodelni koncert je bil nekaj posebnega, saj so se na njem zbrale legendarne glasbene skupine iz Šentjerneja, ki so delovale že pred osamosvojitvijo Slovenije, kot so Volkodlaki, Mladi val, The Drunkards, Izgubljena generacija, Cherie Band, Juhej Band, Ember, 3D prasci, Decibeli in Aa Band. Gost večera je bil tudi rojak, priljubljeni pevec zabavne glasbe in operni pevec Nace Junkar.

Na popoldanskem delu ni manjkala niti Novomeščanka Maja Jovanovič, otroška animatorka, voditeljica in pevka, ki popestri marsikak dogodek po Sloveniji in v naših koncih. Zabavala je seveda najmlajše.

Za mnoge je bil torej nepozaben večer, poln glasbe in prijetnega druženja, pa še z dobrodelno noto!

