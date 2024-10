Z Bajnofa v Bršljin

dolenjska

1.10.2024 | 18:40 | STA

Novo mesto - Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je novo študijsko leto začela v novih prostorih. Te so uradno odprli danes na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Šola sicer pravkar zaključuje prenovo svojega visokošolskega strokovnega študijskega programa in razvoj magistrskega študija, je povedala dekanja Lea-Marija Colarič-Jakše.

Kot je ob odprtju novih prostorov, s katerim so obeležili tudi 10-letnico delovanje šole, povedala dekanja, je njihova visoka šola eden od gradnikov novomeškega akademskega prostora, usmerjena na področja ved o živi naravi, ekološkem kmetijstvu, gozdarstvu in varstvu okolja, pa tudi ved s področja urejanja krajine ter regionalnega razvoja in kmetijskega menedžmenta.

Šola ima po njenih besedah atraktiven visokošolski strokovni študijski program Upravljanje podeželja, ki zajema in obravnava podeželje kot prostor. Njihovi študentje lahko nato izbirajo med različnimi usmeritvami, kot so na primer logistika v kmetijstvu, alternativni viri energije, varstvo narave, izzivi v živinoreji, sodobni nazivi v kmetijstvu, turizem in drugo. Na šoli deluje tudi inštitut za upravljanje podeželja, v okviru katerega študentje in predavatelji opravljajo znanstvenoraziskovalno delo, je povedala.

Slovesnost ob praznovanju 10 letnice je s študentsko himno Gaudeamus igitur otvoril operni pevec Nace Junkar. (Foto: Nace Junkar osebni arhiv)

V letošnjem letu sicer zaključujejo prenovo visokošolskega strokovnega študijskega programa in tudi razvoje magistrskega študijskega programa. Tako računajo, da bodo lahko v prihodnje študentom ponudili magistrski študijski program, usmerjen v najsodobnejše smernice in trende s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije, digitalizacije, robotizacije in umetne inteligence.

Nasploh je njihova visoka šola po ocenah dekanje ključna za razvoj kmetijstva v Sloveniji, ki "potrebuje nove paradigme, strokovne in znanstvene pristope ter odgovore na vprašanja, kje smo, kam gremo in kako bomo prišli do tja, kamor želimo".

Odprtja novih prostorov šole se je udeležil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Po njegovem mnenju je ob kompleksnosti izzivov, ki so pred kmetijstvom, nujno, da se izobraževalnim programom in šolam s področja kmetijstva da večjo veljavo, mlade, predvsem mlade prevzemnike kmetij, pa navduši za izobraževanje na tem področju. "Brez kmeta namreč ni hrane," je dejal.

Otvoritev novih prostorov šole je po oceni Lotriča praznik vseh, ki si prizadevajo in delujejo v smeri razvoja podeželja. "Prepričan sem, da boste mnoge dosedanje dosežke in razvojne vsebine, pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo ter razvoj projektnih vsebin, ki ste jih že več kot uspešno izvajali v prvem desetletju delovanja, v novih prostorih samo še nadgradili," je dejal.

Opozoril je še na dolgoletna prizadevanja, da bi v Novem mestu dobili javno univerzo, in jih podprl. Izrazil je zadovoljstvo, da želi k javni univerzi pristopiti tudi Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.

Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm Novo mesto sta pred 10 leti ustanovila Grm Novo mesto, center biotehnike in turizma ter Mestna občina Novo mesto. Maja 2022 je postala javni visokošolski zavod.

