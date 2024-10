dolenjska

FOTO: Škreblfest privabil različne generacije

1.10.2024 | 15:30 | Foto: KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež; M. L. in M. M.

Razbore - Na domačiji Zupančič, po domače pri Piškovih, v vasi Razbore v občini Trebnje, je KUD Popotovanje Frana Levstika Čatež - ob pomoči drugih čateških društev, prijateljev ter ljubiteljev narave in naravnega – minulo nedeljo pripravili zdaj že tradicionalni festival suhega sadja Škreblfest. 'Škrebl' namreč v teh koncih pomeni sadni krhelj. Povod za festival je zgodba o uspehu sušilnice sadja z letnico 1939, ki jo je pred 16. leti obnovil gospodar Jože Zupančič ter vsako leto doda kaj novega, da se kupci, uporabniki in obiskovalci (med njimi so tudi vrtčevski otroci, ki spoznavajo sušenje sadja) radi vračajo, so sporočili organizatorji.

Na letošnjem Škreblfestu so tako Zupančičevi uradno odprli linijo za izdelavo soka, ki so jo poimenovali Sokovnica. Ob tem je pretežno sočno popoldne privabilo veliko obiskovalcev, od malih do velikih, ki so se ob bogatem kulturnem programu (nastopili so P.L.i.Novci, Čateški M'skvantarji in Netopirčki) sprehodili mimo stojnic z raznovrstno ponudbo – od piškotov do brbotajočega kotla za žganjekuho (raznovrstni pleteni in drugi leseni izdelki gajbice, vinogradniški kotiček, žganjekuha, nove oblike shranjevanja sadja – liofiliziranje, lešniki, sokovi, in česen, palačinke in vaflji). Ob tem so čateški gasilci, ki se pripravljajo na stoletnico svojega društva, pripravili okusne čevapčiče, obiskovalce pa privabili s prikazi svojega dela in vozil.

Predsednica KS Čatež Mija Benedičič je tradicionalno podelila sadne sadike najmlajšim v domači krajevni skupnosti – skupno štirim dojenčicam in dojenčkom, ki so na svet prijokali od zadnjega Škreblfesta. Vrhunec festivala pa so bile zabavne igre, v katerih so se pomerile tričlanske ekipe različnih društev. Med drugim so morali biti spretni v medsebojnem prenašanju (koruze) in merjenju najdaljšega (jabolčnega olupka). Na smolo domačinov je laskavi naslov prvakov Škrebelfejst iger osvojila ekipa gostujočega društva VTD Lisec Dobrnič. Na prijetno popoldne so, tudi s štrukeljčki, zaznamovali god svetega Mihaela, zavetnika župnijske cerkve na Čatežu, so v sporočilu za javnost še dodali organizatorji.

‹ nazaj