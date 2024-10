družabno

Rebeka in Alfi

1.10.2024 | 18:30 | Renata Mikec

Sredi septembra je okrogli jubilej slavil Alfi Nipič. Legendi slovenske zabavne glasbe so se ob njegovem 80. rojstnem dnevu poklonili na poseben način. Pod taktirko člana Alfijevih muzikantov Branka Novaka, ki je do zdaj že večkrat poskrbel za Alfijevo rojstnodnevno slavje, so pred njegovim muzejem v Jarenini pripravili posebno praznovanje. Na »muzikantskem prazniku« so zaigrali in zapeli številni njegovi glasbeni prijatelji. Bilo jih je več kot sto, med njimi tudi Modrijani, ki so z njim zapeli refren pesmi Ostal bom muzikant. Seveda pa ni šlo tudi brez Alfijeve kultne skladbe Silvestrski poljub. Na Alfijev rojstni dan pa se je spomnila tudi Rebeka Dremelj, ki ga obožuje, in kadar se srečata, kar poka od energije. Ob njegovem okroglem jubileju mu je zaželela, da bi še vrsto let v živo pel svoj Silvestrski poljub.

