Župan med Sopotniki

1.10.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Foto: Občina Sevnica

Sevniški župan Srečko Ocvirk se v sklopu evropskega tedna mobilnosti že vrsto let udeležuje akcije #ŽupaniZaVolani zavoda Sopotnikov. Prostovoljec je bil tudi tokrat, ko je eno izmed občank odpeljal po opravkih. Pri tem je nastala tudi ta simpatična fotografija, na kateri so ob županu (od leve proti desni) tudi pomočnica direktorice sevniške enote CSD Posavje Marjetka Smolič in koordinatorka sevniške enote Sopotniki Irena Colner. Obe sta se županu pridružili na vožnji. Sopotnika v sevniški občini trenutno koristi okoli 370 starejših občank in občanov, prevoze pa opravlja osem aktivnih prostovoljcev.

