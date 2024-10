kronika

S 15 metrov mu je drevo padlo na glavo; drugi na glavo padel s strehe

1.10.2024 | 12:30 | M. K.

Včeraj nekaj po 15. uri so bili policisti obveščeni o nesreči pri delu v gozdu v Dolenjem Kronovem, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto. Policisti PP Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 58-letni moški opravljal sečnjo dreves. Pri podiranju se je drevo na višini okoli 15 metrov prelomilo in moškemu padlo na glavo. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, s helikopterjem je bil odpeljal v UKC Ljubljana. Policisti so še ugotovili, da med delom ni uporabljal zaščitne čelade. Okoliščine še preverjajo.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Med delom padel s strehe

O nesreči pri delu v Dolnjem Ajdovcu so bili nekaj pred 16.30 obveščeni tudi policisti PP Dolenjske Toplice. Ugotovili so, da je 69-letni moški opravljal dela na strehi pomožnega objekta. Pri sestopu naj bi se mu izmaknila lestev, zato je padel na glavo z višine okoli treh metrov. Hudo poškodovanega so reševalci oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Policisti bodo o ugotovitvah v obeh primerih seznanili pristojno tožilstvo.

