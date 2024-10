kronika

Po obolelega in čez balkon do onemoglega

1.10.2024 | 07:00 | M. K.

Včeraj ob 8.17 so v naselju Cerina, občina Brežice, gasilci PGD Cerina nudili pomoč reševalcem NMP Brežice pri prenosu obolele osebe.

Ob 11.32 pa sta na Jurčičevi ulici v Brežicah gasilca PGD Brežice s pomočjo lestve preko balkona vstopila v stanovanje v večstanovanjskem objektu in reševalcem NMP Brežice omogočila dostop do onemogle osebe.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 1 na izvodu GASILNI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRANSKA VAS 2 PRI SEMIČU, izvod Proti Kloštru 2;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SMOLENJA VAS 3 , izvod 4.SMOLENJA VAS;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV.VID;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 14:0 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU 1988.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VELIKE DOLE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, izvod 1. KAMNI POTOK VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJE LAKNICE na izvodu ZGORNJA PRIČA.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništeva Brežice na območju TP Zgornja Pirošica med 8. in 10.30 uro in na območju TPe Gadova Peč med 11. in 13.30 uro.

