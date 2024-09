Fakulteti za informacijske študije okoljski znak Zelena zastava

dolenjska

30.9.2024 | 17:00 | M. K.

Foto: FIŠ

Ljubljana/Novo mesto - Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je v petek potekala slavnostna podelitev mednarodnega okoljskega znaka Zelena zastava. K programu Ekošola se je tako pridružilo 14 novih ustanov - med njimi vrtci, osnovne in srednje šole, ter Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu kot ekofakulteta.

Vsi prejemniki mednarodnega okoljskega znaka Zelena zastava

Vsaka ustanova, ki se je v preteklem šolskem oz. študijskem letu pridružila programu Ekošola, je prvič uspešno zaključila vse aktivnosti po sedmih korakih, ki so potrebni za priključitev v program Ekošola. S prejemom mednarodnega okoljskega znaka Zelene zastava pa se je vsaka ustanova zavezala k trajnostnemu delovanju. Zeleno zastavo programa Ekošola sta novim ekošolam in ekofakulteti podelila nacionalni koordinator programa Ekošola, mag. Gregor Cerar, in predstavnica Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Mišela Mavrič.

V imenu Fakultete za informacijske študije v Novem mestu so Zeleno zastavo prevzeli dekan, prof. dr. Matej Makarovič, ter koordinatorici programa Ekošola na fakulteti, Katja Uršič in izr. prof. dr. Urška Fric.

Predstavniki Fakultete za informacijske študije v Novem mestu s koordinatorjem programa Ekošola, nacionalno koordinatorko programa Ekošola za fakultete in predstavnico Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu se je, kot je sporočila, k trajnostnemu delovanju zavezala tudi v Ekolistini, v kateri je začrtala aktivnosti in pot do trajnostnega razvoja. Podpisniki Ekolistine so dekan fakultete, prof. dr. Matej Makarovič, koordinatorici programa Ekošola na fakulteti, Katja Uršič in izr. prof. dr. Urška Fric, župan Mestne občine Novo mesto, mag. Gregor Macedoni in nacionalna koordinatorka programa Ekošola za fakultete / FEE Eco-Campus, Lucija Marovt.

Podpis Ekolistine je miulo sredo gostila Mestna občina Novo mesto.

Podpis Ekolistine na Mestni občini Novo mesto s strani dekana FIŠ, prof. dr. Mateja Makaroviča in župana, mag. Gregorja Macedonija

