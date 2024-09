bela krajina

Spomnili so se osvoboditve 87 zavezniških vojnih ujetnikov

30.9.2024 | 12:30 | STA; M. K.

Foto: FB Občina Metlika

Otok pri Metliki - Na letališču Otok pri Metliki je v soboto potekala spominska prireditev Vranov let, s katero so se spomnili 80. obletnice osvoboditve 87. zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišča STALAG XVIII D v Mariboru. Slavnostni govornik je bil evropski poslanec Marjan Šarec.

87 zavezniških ujetnikov je med drugo svetovno vojno v Ožbaltu pri Mariboru obnavljajo železniško progo. Nameščeni so bili v taborišču vojnih ujetnikov STALAG XVIII D in drugih delovnih taboriščih v Mariboru.

80 vojnih ujetnikov je 3. bataljon Šercerjeve brigade, sedem jih je pobegnilo že dan prej in se pridružilo Šercerjevi brigadi, osvobodil 31. avgusta 1944 zjutraj in se skupaj z njimi umaknil visoko na Pohorje. Tam se jim je pridružilo še devet Britancev in 10 Francozov. Nato so vsi skupaj v spremstvu partizanov v težkih razmerah čez okupirano ozemlje prehodili 273 kilometrov dolgo pot do partizanskega letališča na Otoku pri Metliki, od koder so bili 17. septembra 1944 z letali Dacota DC-3 prepeljani v zavezniško bazo Bari v Italiji.

Omenjeno pot je letos prehodilo tudi 60 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Prvi del pohoda na trasi od Ožbalta do geometrijskega središča Slovenije GEOSS je potekal od 31. avgusta do 5. septembra. Drugi del pohoda, od GEOSS do Otoka pri Metliki, pa se je začel v torek. Pohodniki so na Otok prispeli v soboto, ko se je tam tudi začela spominska prireditev. Pri tem so se vojakom Slovenske vojske pridružili vojaki narodov osvobojenih ujetnikov iz Avstralije, Nove Zelandije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike, so sporočili organizatorji.

