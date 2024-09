kronika

Hudo poškodovan otrok - povozil ga je traktor

Sinoči okoli 20. ure so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo hudo poškdovanega otroka, ki naj bi ga povozil traktor. Policisti PP Brežice so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je do povoženja prišlo pri naselju Glogov Brod. 35-letni moški je s traktorjem oral njivo, v traktorju pa se je na sedežu nahajal tudi otrok. Med delom naj bi se vrata traktorja odprla, otrok pa je padel med prednje in zadnje kolo, ki ga je prevozilo. Zaradi hudi poškodb so otroka iz bolnišnice odpeljali v UKC Ljubljana. Policisti vse okoliščine dogodka še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Motorist in potnik krepko pod vplivom alkohola

V petek nekaj po 19. uri so bili brežiški policisti obveščeni o padcu motorista na cesti v Artičah. Po prvih ugotovitvah je voznik neregistriranega kros motorja, na katerem je prevažal sopotnika, izgubil oblast nad motorjem in padel. Lažje poškodovana 22-letnika in 23-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da sta bila oba pod vplivom alkohola. 22-letnik je imel v litru izdihanega zraka 0,98 miligrama alkohola (2 g/kg), 23-letnik pa 1,26 miligrama (2,6 g/kg). Policisti okoliščine nesreče še ugotavljajo, prav tako tudi, kdo izmed njiju je v času nesreče je vozil motor. Zoper povzročitelja bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Prehitri ...



O prometni nesreči v Petrovi vasi so bili policisti PP Črnomelj obveščeni v soboto nekaj pred 12. uro. Ugotovili so, da je 73-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

V soboto popoldne je na cesti Novo mesto - Metlika, pri kraju Sela pri Jugorju, 63-letni voznik motornega kolesa KTM iz Avstrije zaradi prevelike hitrosti na mokrem vozišču izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Policisti mu bodo zaradi kršitve izrekli globo.

Na cesti med Otočcem in Paho je v soboto nekaj po 21. uri 32-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste, kjer je trčila v prometni znak. V nesreči se je lažje poškodovala 53-letna potnica v vozilu. Policisti bodo povzročiteljici nesreče izdali plačilni nalog.

... tudi na avtocesti

V petek okoli 12. ure so policisti na Obrežju kontrolirali voznika osebnega avtomobila Audi italijanskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil s hitrostjo 189 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 59 km/h. 38-letnemu državljanu Albanije izrekli globo in kazenske točke.

Prav tako v petek nekaj po 21. uri so ustavili voznika osebnega avtomobila Range rover slovenskih registrskih oznak, ki je na območju Čateža ob Savi vozil 192 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost na avtocesti za 62 km/h. 63-letnemu kršitelju so izdali plačilni nalog.

Včeraj popoldne so na Obrežju kontrolirali voznico osebnega avtomobila Porsche hrvaških registrskih oznak, ki je vozila s hitrostjo 180 km/h in prekoračila dovoljeno hitrost za 50 km/h. 50-letni državljanki Hrvaške so izrekli globo.

Mladoletniku zasegli avtomobil

V noči na nedeljo so policisti PP Krško med kontrolo prometa v Stolovniku ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. Za volanom je bil 17-letnik, ki seveda nima vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola in brez vozniške

Policisti PP Krško so v minuli noči v Dolenji Prekopi zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Ford focus. 32-letnik iz Gazic nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,80 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Neregistriran avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

V Podgorju pri Pišecah je v noči na petek nekdo vstopil v odprto garažo počitniške hiše, vlomil v osebni avtomobil in ukradel 400 evrov in denarnice, ki jo je našel v predalu vrat.

V kraju Praprotnica na območju PP Trebnje je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 650 evrov škode.

V petek med 13.30 in 15. uro je pri Gradišču pri Trebnjem nekdo poskušal vlomiti v avtomobil, parkiran ob gozdni poti. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 800 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz predala izmaknil denarnico z gotovino.

V noči na nedeljo je v Dolenjskih Toplicah neznanec vlomil v skladiščne prostore in ukradel dva puhalnika za listje in škarje za obrezovanje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Na pokopališču v Novem mestu je včeraj nekaj pred 13. uro nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji ukradel torbico, ki jo je odložila pri nagrobniku ter se oddaljila. Oškodoval jo je za okoli 500 evrov.

Pri Dobruški vasi kamen v avto

V noči na soboto je pri Dobruški vasi neznanec v avtomobil oškodovanke vrgel kamen, ki je poškodoval steklo vozila.

Pijana sta se pretepala

Črnomaljski policisti so bili v petek nekaj po 20. uri obveščeni o pretepu v zasebnem prostoru v Cerovcu pri Črešnjevcu. Na kraju so ugotovili, da se 49-letnik in 21-letnik, ki sta bila oba pod vplivom alkohola, prerivata in pretepata. Kršitelja nista upoštevala opozoril in ukazov policistov, zato so zoper njiju uporabili prisilna sredstva, ju obvladali in odpeljal v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so jim izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so med 27. 9. in 30. 9. na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Rigonce, Loče, Rakovec, Jereslavec, Slovenska vas, Jesenice, Podgračeno, Župelevec, Brežice, Nova vas pri Mokricah, Veliki Obrež, Brezje pri Veliki Dolini, Mihalovec, Ponikve) prijeli 159 državljanov Sirije, 54 Afganistana, 18 Pakistana, 15 državljanov Maroka in Turčije, deset Nepala, osem Indije, sedem državljanov Egipta in Somalije, pet državljanov Alžirije in Konga, štiri državljane Irana in Mongolije ter tri državljane Iraka in Bangladeša. Na območju PP Črnomelj (Preloka, Vukovci, Vinica, Stara Lipa) so prijeli 12 državljanov Maroka, deset iz Iraka in državljana Kitajske.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 27. 9. in 30. 9. posredovali v 237. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 687 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 25 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila dvema, ki sta vozila brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 41. kršitev javnega reda in miru in tri kršitelje pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, požarov, iskanja pogrešanih oseb, sprožitev signalno varnostnih naprav, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

