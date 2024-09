družabno

Kunstovi z znakom Gostilna Slovenija

30.9.2024 | 13:00 | Renata Mikec

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici je ob podpori STO in ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport prenovila blagovno znamko za promocijo tradicionalnih slovenskih gostiln Gostilna Slovenija. Pred kratkim so znak podelili še štirim gostilnam, med njimi tudi Gostilni in hotelu Kunst iz Leskovca pri Krškem. »Z letošnjim letom smo se dogovorili za izvedbo recenzij za dvig kakovosti med obstoječimi imetniki znaka Gostilna Slovenija, ki jih je trenutno 41, in za aktivnejše pridobivanje novih članov. Ambiciozno zastavljen marketinški načrt za promocijo gostiln sistematično promovira gastronomijo Slovenije,« je povedala direktorica STO Maja Pak Olaj. Spomnila je, da je v Michelinov vodnik za Slovenijo letos uvrščenih kar 63 restavracij, od tega se jih deset ponaša z zvezdicami, v vodnik pa je uvrščenih tudi sedem gostinskih obratov, ki nosijo znamko Gostilna Slovenija. Poleg Kunsta so letos ta naziv prejeli še Gostilna Avsenik iz Begunj na Gorenjskem, Gostišče Tolc iz Sorice in Gostilna pri Žabarju iz Ljubljane. Gostinska tradicija družine Kunst sega v leto 1966, danes pa jo uspešno vodi in nadgrajuje že tretja generacija. Jedilni list oziroma njihov Priporočnik sledi letnim časom in ponuja izbrane jedi, ki so pripravljene iz lokalnih, svežih in sezonskih sestavin. Zvezdi jedilnika sta krškopoljec in kopun, pomemben del ponudbe pa so tudi keteringi in sladice ter posavska vina iz njihove vinoteke. Na fotografiji so vsi letošnji dobitniki znaka, med njimi (drugi z leve) tudi Nejc Kunst.

