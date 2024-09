gospodarstvo

Združenje Rovo za preložitev referenduma o Jeku 2

30.9.2024 | 10:45 | STA

Ljubljana - Združenje Rovo odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga, naj posvetovalni referendum o drugem bloku jedrske elektrarne (Jek 2), ki je glede na gradivo za sredino sejo odbora predviden za 24. november, preloži za vsaj leto dni. Ni namreč ustreznih podatkov za kvalitetno odločanje na referendumu, poudarja.

Kot so sporočili iz združenja, ki je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja, niso objavljeni ključni podatki za učinkovito sodelovanje javnosti in tako tudi niso izpolnjeni osnovni pogoji po aarhuški konvenciji.

Slednja namreč določa, da je treba zagotoviti ustrezno časovno obdobje za posamezne faze pri udeležbi javnosti, da je na voljo dovolj časa za obveščanje javnosti in da lahko javnost učinkovito sodeluje pri okoljskem odločanju. Država mora tudi zagotoviti udeležbo javnosti že na začetku odločanja, ko so še vse možnosti odprte in lahko javnost učinkovito sodeluje.

V primeru Jeka 2 pa ni zagotovljeno dovolj dolgo časovno obdobje za učinkovito udeležbo javnosti, menijo v združenju, saj še niso objavljeni podatki, ki da jih resolucija za izvedbo projekta izrecno zahteva, in sicer izkazi za ekonomsko smotrnost, tehnično izvedljivost in koristnost za stanje okolja.

Združenje predlaga, da se posvetovalni referendum preloži za vsaj leto dni, da pa se izvede še v tem mandatu DZ. "Če naj bi bil odločevalski referendum o investiciji leta 2028, kot je napovedano, bo po posvetovalnem referendumu še najmanj dve leti časa za urejanje morebitnih podrobnosti o samem projektu Jek 2," so navedli.

Obrnili se bodo na komisijo za skladnost pri Gospodarski komisiji ZN za Evropo v Ženevi, ki je depozitar in skrbnik aarhuške konvencije. O tem so obvestili tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je skrbnik za izvajanje aarhuške konvencije v Sloveniji, so sporočili.

Odbor DZ bo v sredo obravnaval predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, v katerem je kot datum izvedbe glasovanja naveden 24. november. Referendumsko vprašanje se bo po predlogu glasilo: "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?"

