Odličen mladi harmonikaš

30.9.2024 | 09:40 | Besedilo: Helena Murgelj

Na Ljubečni je bilo že 43. tekmovanje Zlata harmonika Ljubečne, na kateri je nastopil tudi 13-letni Nik Baškovč s Senovega (na fotografiji levo). Postal je absolutni zmagovalec Zlate harmonike, kar je zares izjemen uspeh, prejel pa je tudi plaketo Avgusta Stanka za najboljšo izvedbo venčka narodnih, ki ga je za tekmovanje priredil njegov mentor Toni Sotošek (desno). Mladi Nik je velik ljubitelj harmonike, ki jo igra že sedem let, svoje znanje pa nadgrajuje ob izjemnem glasbeniku in mentorju Toniju Sotošku iz Krškega. Tudi Toni je na tekmovanju prejel nagrado, in sicer častno priznanje za zasluge pri promociji diatonične harmonike in uspehe na pedagoškem področju. Njegov učenec Nik se že vrsto let udeležuje številnih državnih tekmovanj, na katerih pogosto posega po samem vrhu. Osvojil je vrsto zlatih priznanj in večkrat postal absolutni zmagovalec. Nikova velika želja je, da bi nekoč sodeloval kot glasbeni gost na Veseljakovi TV in radiu, predvsem pa, da bi zaigral s kakšnim priznanim ansamblom. Svoje znanje nadgrajuje v Glasbeni šoli Krško, v kateri se uči diatonično in klavirsko harmoniko, igra pa tudi pri otroški in odrasli folklorni skupini Senovo.

